El nuevo trabajo de Snoop Dogg: será corresponsal de los Juegos Olímpicos de 2024 para importante medio

El rapero estadounidense Snoop Dogg consiguió un nuevo empleo y será reportero especial de la emisora ​​estadounidense NBC durante los Juegos Olímpicos de París de 2024.

El artista repetirá el papel estelar que tuvo durante en los Juegos de Tokio con el que deleitó a los espectadores y, cuyos reportajes, le valieron para un nuevo trabajo como corresponsal especial en Francia.

VEA TAMBIÉN Snoop Dogg anunció importante decisión: dejará de fumar hierba o

"Crecí viendo los Juegos Olímpicos y estoy emocionado de ver a los increíbles atletas traer su mejor nivel a París", dijo en un comunicado emitido el domingo por la noche.

Por otra parte, el artista añadió que traerá el estilo Snoop a sus reportajes y vaticinó que “serán los Juegos Olímpicos más épicos".

Según señaló la vicepresidenta de producción olímpica de NBC, Molly Solomon, los comentarios de Snoop sobre la doma en los Juegos Olímpicos de Tokio se habían vuelto virales.

"No sabemos qué diablos va a pasar cada día, pero sabemos que él agregará su perspectiva única a nuestro reimaginado programa olímpico en horario estelar", agregó.

VEA TAMBIÉN Snoop Dogg fue captado fumando durante el show del Super Bowl o

Con observaciones que de la noche a la mañana se convirtieron en sensaciones virales, el intérprete de "Drop It Like It's Hot" debutó como consultor olímpico en los Juegos de Tokio de 2021.

No obstante, la fama mundial de Snoop Dogg se remonta a principios de la década de 1990, cuando su álbum debut en solitario "Doggystyle", producido por Dr. Dre, debutó en el primer puesto de la lista de álbumes exitosos.