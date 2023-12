El problema de salud que tuvo Yuri, la de la ‘Maldita Primavera’, por la adicción de acostarse con muchos hombres

Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, es una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana que fue muy popular en los años 80 gracias a la versión que hizo de canción de ‘Maledetta primavera’, de Loretta Goggi, al español llamada ‘Maldita Primavera’.

Si bien esta canción fue la que le dio su reconocimiento internacional, Yuri logró más éxitos como ‘Dame un beso’, ‘Cuando baja la marea’, ‘Es ella más que yo’, ‘Yo te pido amor’, ‘Déjala’, ‘Qué te pasa’, entre otras, haciéndola una de las cantantes más reconocidas de lo que se denominó en Latinoamérica como ‘la música de plancha’.

Recientemente, Yuri abrió su corazón en una entrevista con el conferencista y cantante Nayo Escobar, quien charló con la popular cantante acerca de lo que ha sido su vida artística y personal, y en la que sintió la necesidad de contar un testimonio de su vida íntima.

La mexicana aseveró que, durante su juventud y en el máximo auge de su carrera, padeció una adicción al sexo que la llevó a tener problemas de salud que por poco la llevan a la muerte, debido a la enfermedad que contrajo.

“Lo mío era el amor, el piojito, el cariñito, eso era lo mío, no era la droga, la pachanga, lo mío era: ‘ese me gusta, me lo traen, oye pero es casado, sí pero no capado, tráemelo’, y tuve mi consecuencia”, señaló la intérprete de ‘Maldita Primavera’.

Si bien ella asegura que disfrutó aquellos instantes de intimidad, esto le trajo una severa consecuencia de salud que por poco acaba con su vida: “Tuve un papiloma cervicouterino, casi cáncer, casi me mata, porque yo pues estaba medio ‘happy day’ cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé, no sé cómo no salí embarazada…yo me acosté con mucha gente”.

Yuri reveló que Dios fue quien la sacó de esa adicción; sin embargo, agregó que satanás la ha tentado colocándole ex amantes y hombres con los que ella en algún momento quiso estar: “un día en Televisa, mi marido no me pudo acompañar porque tuvo que ir a la iglesia y el diablo me puso a mis tres ex, porque el ‘Chanclas’ lo hizo así para que cayera yo, y en especial me puso a un ex que nunca me lo pude echar. Él (diablo) te pone tu debilidad”.

“Yo acepto mis debilidades. Llega el primero y me toqueteaba y me decía: ‘Hola mi amor, estás bien buenota’ y yo solo le decía: ‘No me toques que soy débil’. A la mitad de Televisa, llega el segundo y me ve y me planta un beso en el cachete y mi cuerpo me decía: ‘ay qué sabroso’ y todo me repapalotea y le decía a dios: ‘Señor no me abandones, porque aquí suelto todo, suelto el calzón y suelto el brasier, y pues me le safo’”, complementó en su relato.

Por último, aseguró que si ella se aleja de los caminos de Dios, volvería a su viejo vicio: “yo salí cuando ya era cristiana, pero si yo me alejo de dios regresó a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié. Yo conozco mi carne, y esta se me alebresta, cuando yo veo a un hombre guapo le digo: ‘quietecita, quietecita que ahí está el marido’, y Satanás se me pone en frente y hay a veces qué hombres me intentan ligar”.

En la actualidad Yuri lleva un matrimonio de más de 30 años con el artista Rodrigo Espinoza, quien también fue cantante de una banda de rock chilena llamada Aleste y junto a la cantante mexicana, actualmente son pastores de una pequeña congregación cristiana.

Estas fueron las palabras de Yuri sobre su adicción a tener relaciones íntimas: