Estas son las 100 mejores películas del siglo XXI, según The New York Times: producciones cargadas de arte, emociones y revolución cultural

El medio estadounidense The New York Times ha lanzado una de sus selecciones más esperadas por los cinéfilos del mundo: las 100 mejores películas del siglo XXI.

Para construir esta ambiciosa lista, el medio convocó a más de 500 profesionales de la industria cinematográfica entre directores ganadores del Oscar, actores reconocidos y críticos influyentes, quienes eligieron sus 10 filmes favoritos estrenados desde el 1 de enero del año 2000 hasta la actualidad.

Entre los votantes figuran grandes nombres del séptimo arte como Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins y Guillermo del Toro, así como actores de la talla de Julianne Moore, Chiwetel Ejiofor, John Turturro y Mikey Madison, todos con carreras marcadas por su pasión: contar historias inolvidables.

El resultado es un recorrido fascinante por el cine que ha marcado este siglo. Encabezando la lista se encuentra “Parásitos” del 2019, la obra maestra de Bong Joon-ho que hizo historia al convertirse en la primera película en habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película. Su crítica social envuelta en una trama de suspenso y humor negro redefinió lo que el cine surcoreano puede lograr a escala global.

En el podio la acompañan “Sueños, misterios y secretos” (Mulholland Drive, 2001) de David Lynch, una enigmática exploración del subconsciente humano, y “Petróleo sangriento” (There Will Be Blood, 2007) de Paul Thomas Anderson, una poderosa crítica al capitalismo y la ambición.

La lista también incluye joyas como “Con ánimo de amar” de Wong Kar-wai, “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” de Michel Gondry, y “¡Huye!” (Get Out) de Jordan Peele, que revolucionó el cine de terror con una profunda mirada crítica sobre el racismo moderno.

Entre los autores más recurrentes están Christopher Nolan, quien aparece con tres películas “El caballero de la noche”, “Interestelar” y “Oppenheimer”; Quentin Tarantino, presente con “Kill Bill” y “Bastardos sin gloria”; David Fincher con “La red social”; y el legendario Hayao Miyazaki con “El viaje de Chihiro”, considerada una de las mejores películas animadas de todos los tiempos.

También hay espacio para la animación occidental, con clásicos modernos de Pixar como “Wall-E”, “Up” y “Ratatouille”, que no solo entretuvieron a millones, sino que dejaron mensajes profundos sobre la humanidad, el medioambiente y la identidad.

Aunque Estados Unidos domina la lista por la magnitud de su industria, el cine internacional especialmente el asiático y europeo también brilla con fuerza. Corea del Sur, Japón, Francia, España e Italia están representados con propuestas arriesgadas, visualmente impactantes y emocionalmente poderosas.

La selección del New York Times no es solo una lista de películas, es una radiografía del mundo contemporáneo a través del arte. Cada filme elegido no solo destaca por su estética o narrativa, sino por su capacidad de conectar con emociones universales, desafiar estructuras narrativas y transformar la forma en la que se ve el mundo.