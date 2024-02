Es casi un poema: el hermoso mensaje que Alejandro Sanz le envío a Shakira por su cumpleaños

El viernes 2 de febrero la cantante colombiana Shakira cumplió 47 años y ni sus seres queridos, ni sus colegas ni sus fanáticos alrededor del mundo dejaron pasar esta fecha sin enviarle un mensaje de felicitación por un año más de vida.

Uno de los que se pronunció por el onomástico de la barranquillera fue el cantante español Alejandro Sanz, quien ha sido muy cercano a ella desde hace casi 20 años e incluso, han grabado dos canciones juntos que fueron muy populares en la primera década de los 2000.

“Hoy los astros se ponen de acuerdo para darle más luz a esta estrella. Mi Shaki, feliz vuelta al sol y al universo”, escribió Sanz en un estado de Instagram junto a una fotografía de ambos y una hermosa canción de su catálogo llamada ‘En la planta de tus pies’.

El mensaje fue reposteado por la colombiana y sus fanáticos siguen pidiéndoles que deberían darse una oportunidad en el amor, pues hacen una linda pareja, pese a que ellos en diferentes ocasiones han dejado claro que solamente son buenos amigos.

Así fue cuando, el pasado 12 de enero, Sanz conmemoró en su Instagram los 17 años de la canción ‘Te lo agradezco, pero no’, tema del álbum ‘El tren de los momentos’ de 2007 que es uno de los éxitos más recordados del español.

“Dicen que tras “La tortura” viene la calma. En nuestro lenguaje, es un “Te lo agradezco, pero no”. Hoy cumplimos 17 años, Shaki. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no”, escribió Alejandro Sanz y los fanáticos no dudaron en pedirle que deberían estar juntos.

“Nunca entendí por qué ellos dos no fueron pareja (al menos no que sepamos). Una química fuera de lo normal”, “Ya, Shakira, dile que sí. Todos queremos eso”, “Ya cásense y sean felices por siempre, se lo pedimos todo Latinoamérica”, “La tensión sexual que existía”, “No entiendo por qué no están juntos”, son algunos de los mensajes publicados por los seguidores.

Algo que podría darle alivio a los seguidores que esperan un romance entre ambos sería una tercera colaboración, que podría llegar a ser un gran éxito para ambos; sin embargo, no hay señales de que sea haga pronto.

Otros artistas que le dejaron un mensaje a Shakira por su cumpleaños fue el colombiano Carlos Vives y el productor argentino Bizarrap. Con ambos ha grabado grandes canciones: con el primero fue ‘La Bicicleta’ y con el segundo fue la sesión#53, que le sirvió de catarsis tras lo vivido en su separación con el exfutbolista Gerard Piqué.