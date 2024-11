"Es hora": el creativo video con el que Mariah Carey despidió Halloween y dio la bienvenida a la Navidad

La cantante estadounidense Mariah Carey estaba contando los días para despedir la época de Halloween y darle la bienvenida a la Navidad, así quedó en evidencia a través de un creativo video que compartió mediante sus redes sociales.

Carey, quien se ha convertido en un referente de la época navideña por su canción 'All I Want For Christmas Is You', dedicó su tiempo para realizar una pieza audiovisual en la que plasmó los contrastes terroríficos de Halloween y la Navidad.

Imitando a Morticia Addams en un ambiente oscuro junto a otro actor que representa a Homero, la cantante realizó una coreografía en la que lanza un puñal y que con el que marca el fin de la festividad más terrorífica del año.

Posteriormente, la magia de la Navidad se apodera del ambiente oscuro y suena de fondo su icónica canción, inundado la escena con nieve blanca, muñecos de nieve, pinos y demás elementos de la época más feliz del año. “Es hora”, escribió en la descripción de video.

El video, compartido en la red social Instagram, se volvió viral en poco tiempo y recibió cientos de comentarios de los seguidores de la mujer, así como de celebridades como Kris Jenner quien escribió: "¡Dios mío, esto es tan bueno!"

“¡El momento que todos hemos estado esperando! ¡Es hora!”, escribió una internauta. Al tiempo que otro mencionó: “Estuve esperando este momento”.

“Nunca me aburriré de esto todos los años”, agregó otro seguidor.

Con el paso de los tiempos, Mariah Carey se ha convertido en un referente de la Navidad, inaugurando con su música la temporada navideña en pleno noviembre. Precisamente, Google se sumó a esta tendencia agregando unos copos de nieve en referencia a la cantante y a la época cuando los usuarios escriben el nombre "Mariah Carey" en el buscador de internet.