"Es un engreído": Bad Bunny genera polémica tras curiosa petición a sus seguidores

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, reconocido intérprete de reguetón y trap latino, hizo este miércoles una importante petición a todos sus seguidores.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, el famoso artista aprovechó para enviar un saludo a sus fans, desearles feliz año y pedirles un importante favor.

“Voy tarde para el trabajo, entro a las 10. Les envío este mensaje para desearles feliz año nuevo, no les había dicho. Un abrazo”, se escucha decir al cantante.

El intérprete de ‘No me quiero casar’ también aprovechó para pedirle a sus seguidores que “no lo saluden si lo ven en alguna calle de la ciudad”.

“Acaban de llamar, me dijeron que no hay trabajo hoy. Me fui para la playa gente, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto que estoy en la mía”, expresó.

La solicitud del puertorriqueño generó varias reacciones en redes sociales donde los internautas, en su mayoría, criticaron su actitud, mientras que otros, defendieron su derecho a su privacidad.

“Un payaso”, “ni que fuera mayor cosa”; “es muy engreído”; “tiene derecho a pedir lo que quiera”; “yo lo apoyo”; “es un grosero, nada de interesante debe de tener”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que Bad Bunny ha estado involucrado en varias polémicas con respecto a por sus comportamientos con sus seguidores.

Pues hace unos meses se volvió viral un video en el que se ve cómo el artista arroja al suelo un celular de una de sus fans que pretendía tomarse una foto con él.

La reacción del cantante tomó por sorpresa a la fanática, quien, con cara de asombro, vio cómo su celular volaba por los aires mientras él cantante se alejaba pidiéndole respeto a quienes estaban presentes.

El video de esta reacción también se hizo viral en redes sociales y las críticas no se hicieron esperar, pues no bajaron al intérprete de ‘Titi me preguntó’ de “agrandado”, “mala persona” y “prepotente”.

“Que desagradable conducta de Bad Bunny”, “muy mal manejada la situación”, “demuestra ser congruente con su misoginia”, “se le cayó el personaje de amable, pro gay y pro mujeres que le construyó el marketing”, “a veces los fanáticos se pasan, pero esa no era la manera de reaccionar”, fueron algunos de los mensajes.