Seattle, la ciudad de montañas y vientos frescos, que se deleitó con el grupo más difícil en el Mundial de Clubes

Seattle fue una de las 12 ciudades de Estados Unidos que han sido sedes del Mundial de Clubes 2025.

La urbe, con vistas a montañas y de vientos frescos, fue escenario de seis partidos. Botafogo vs Seattle Sounders, River Plate vs Urawa Red Diamonds, Seattle Sounders vs Atlético de Madrid, Inter vs Urawa Red Diamonds, Seattle Sounders vs PSG e Inter de Mián vs River Plate fueron los partidos que la ciudad acogió.

VEA TAMBIÉN Seattle, la ciudad literaria de Estados Unidos y llena de tradiciones que le abre paso al fútbol o

De esta manera, la ciudad recibió a destacados futbolistas como el argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid, y el francés y máximo favorito para ganar este año el Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

La fiesta del fútbol se vivió en el Lumen Field, un súper estadio con capacidad para unas 69 mil personas, en medio de la ciudad que también es conocida por su oferta de café y tecnología.

El Lumen Field es un monumento de la arquitectura: tiene una forma de herradura que abre hacia el norte, y eso da una vista impresionante del Skyline de Seattle, el edificio más alto de la ciudad de 286 metros.

El estadio es el hogar de los Seattle Sounders, pero también del equipo de fútbol americano Seattle Seahawks. Es decir que el recinte convive fútbol americano y fútbol “soccer” como dicen los estadounidenses.

Seattle, además de ser sede del prestigioso torneo, tiene otra razón para celebrar: el equipo de la ciudad se ganó su lugar en la competencia tras ser los campeones de la Concachampions 2022.

Tuvo una difícil participación pues perdió los tres partidos que jugó en un grupo muy difícil que lo emparejó con el PSG, el Atlético de Madrid y el Botafogo.

Seattle Sounders FC ha sido uno de los clubes más exitosos en la MLS, con un legado de victorias que incluye cuatro títulos de la MLS Cup.

La ciudad de Seattle pese al verano tiene una temperatura máxima de 25 grados por lo que es recomendable ircon un abrigo.

La ciudad es conocida por su música, rock y grunge. En la gastronomía destaca la variación del tradicional hot dog, con un toque local. El Seattle Dog lleva cebollas caramelizadas, crema agria y mostaza. A veces también se le añaden aguacate o tocineta.