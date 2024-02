Esta es la razón por la que Peso Pluma canceló presentaciones en tres ciudades sudamericanas

El cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, canceló su participación en el Festival de Viña del Mar, donde era el número estelar del tradicional certamen que arranca el domingo.

El mexicano "comunicó que no podrá presentarse en el certamen este 1 de marzo, como estaba previsto".

La cancelación también alcanza a otras presentaciones del artista en Lima y Asunción. Según manifestó el equipo del cantante, esta decisión fue adoptada "debido a razones personales".

VEA TAMBIÉN Peso Pluma causa indignación luego de arrojar una pantalla de televisor durante uno de sus conciertos o

Peso Pluma era el artista más popular de los presentes en este tradicional festival del verano austral chileno, considerado uno de los eventos musicales más importantes de América Latina.

El cantante se convirtió en 2023 en el primer mexicano en posicionar una decena de canciones entre las 100 más populares de Estados Unidos, según la revista Billboard.

Además, es el exponente más conocido de los corridos tumbados, que mezcla los tradicionales corridos mexicanos con el rap y el reguetón.

El 4 de febrero ganó el Grammy en la categoría mejor álbum de música mexicana, por su disco "Génesis".

Pese a que se desconoce la verdadera razón por la que el artista canceló su participación en dicho evento, varios internautas aseguran que fue por su ruptura con Nicki Nicole.

Recientemente se conoció un video de Peso Pluma en compañía de una mujer que no es su pareja Nicki Nicole, lo que encendió la controversia en las redes sociales al considerarse una infidelidad.

VEA TAMBIÉN Así fue el primer concierto de Nicki Nicole tras la infidelidad que sufrió por Peso Pluma; no contuvo las lágrimas o

El cantante, de 24 años, e intérprete de “Nueva vida” habría sido grabado tomado de la mano con dicha mujer después de asistir al Super Bowl, el pasado domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La situación desencadenó una crisis de pareja con la que era su actual novia, quien reaccionó ante los hechos de una manera drástica y eliminó de su cuenta de Instagram todas fotografías en las que aparecía junto a su "Doble P".

Posteriormente, la intérprete de “Colocao” compartió un breve comunicado con el que ratificaría la infidelidad por parte de Peso Pluma con la mujer con la que fue filmado en un casino de la “Ciudad del Pecado”.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió en la primera parte.