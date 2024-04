Estas fueron las duras palabras de Courtney Love, exesposa de Kurt Cobain, sobre Taylor Swift y Beyoncé

Courtney Love, vocalista de la banda Hole y exesposa del cantante de Nirvana, Kurt Cobain, se encuentra en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones en las que criticó a las artistas Taylor Swift y Beyoncé.

Durante una entrevista con el medio británico The Standard, la guitarrista conversó sobre cómo las artistas femeninas se han convertido en el foco principal dentro de la escena musical. Sin embargo, considera que todas están siendo "clonadas".

“Es fantástico que haya tantas mujeres exitosas en la industria de la música, pero muchas de ellas se están convirtiendo en un cliché. Ahora, cada mujer exitosa es clonada, así que hay demasiada música. Son todos iguales. Si reproduces algo en Spotify, te bombardearán con un montón de cosas que son exactamente iguales”, añadió.

Como ejemplo de esto puso a la cantante Beyoncé, de quien aseguró que no le gusta su música. “Quiero decir, me gusta la idea de que Beyoncé haga un disco country porque se trata de mujeres negras entrando a espacios donde antes solo se permitía a mujeres blancas, no es que me guste mucho. Como concepto, me encanta. Simplemente, no me gusta su música”, puntualizó.

Sus críticas hacia las grandes artistas de la industria musical no se detuvieron ahí, ya que también arremetió contra Taylor Swift, Lana del Rey y la leyenda del pop, Madonna.

Sobre la intérprete de ‘Willow’, Love comentó que no la considera “importante” y aunque puede ser llamada como la "nueva Madonna", no siente que sea una artista interesante dentro de la escena musical.

“Taylor no es importante. Puede que sea un espacio seguro para las chicas y probablemente sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista”, comentó.

Todo esto hizo que llegara a la conclusión de que también está cansada de Lana del Rey, quien no le gusta desde que “hizo un cover de una canción de John Denver". "Creo que realmente debería tomarse siete años de descanso”.

“Hasta 'Take Me Home Country Roads' pensaba que era genial. Cuando estaba grabando mi nuevo álbum, tuve que dejar de escucharla porque me estaba influyendo demasiado”, añadió.

Incluso aclaró que es consciente de que no le agrada a Madonna, así como la ‘Reina del Pop’ no le agrada a ella, sin embargo, pudo reconocer que: “Me encantó Buscando desesperadamente a Susan, pero tanto por la ciudad de Nueva York como por ella”.

Ante las palabras de Courtney en contra de Taylor y Beyoncé, los fans de dichas cantantes reaccionaron y no se guardaron nada contra la vocalista de Hole.

“Está señora decidió levantarse y odiar a todo el mundo”, “no tiene nada bueno que decir de ninguna mujer por lo visto”, “realmente no nos importa su opinión sobre las leyendas”, “lo siento, pero ¿quién es Courtney Love?”, “cómo se nota lo fracasada que es” y “ahora entiendo por qué Madonna nunca aguantó a esta mujer”, son algunos de los comentarios.

Las críticas hacia Taylor y Beyoncé llegan justo en el momento en que ambas han logrado posicionarse como parte de las artistas más importantes del mundo rompiendo récords con sus últimos lanzamientos discográficos y sus exitosas giras mundiales.