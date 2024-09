Este es el reconocido tema por el que Eminem se disculpó y confirmó que no volverá a cantar

Muchas veces, algunos éxitos musicales que llevaron a un artista al estrellato y que se convirtieron en los favoritos de los fanáticos, con el paso del tiempo se vuelven una negativa para que los cantantes se nieguen a interpretarlas.

Este es el caso del reconocido rapero estadounidense Eminem, quien reveló que no volverá a interpretar uno de sus más grandes éxitos y se disculpó por haber escrito dicho tema de su largo repertorio musical.

El intérprete de ‘Without Me’ ha revelado que la canción que no volvería a cantar nunca es su éxito de 2002 ‘Cleanin Out My Closet’, un tema que habla sobre la complicada relación que tenía con su madre.

En su otro tema ‘Headlights’, Eminem canta que “No odio a mi madre. Ella es hermosa para mí porque es mi madre. Pero lamento lo que dije en ‘Cleanin Out My Closet’”.

En dicha canción, el rapero habla sobre su relación su madre, Debbie Nelson, en donde narra varias cosas personales sobre la dura y mala relación que tuvo con ella.

“Mi vida entera me hicieron creer que estaba enfermo cuando no lo estaba” y “Hailie está creciendo tanto, deberías verla, es hermosa. Pero nunca la verás, ni siquiera estará en tu funeral”, son algunas de las letras de la canción.

Ahora, varios años después, Eminem no puede ni escuchar esta canción, así lo afirmó el medio Capital Xtra, que asegura que “cada vez que la escucha en la radio, se estremece”.

La canción tuvo mucha repercusión desde su año de lanzamiento y por ello sintió la necesidad de sacar ‘Headlights’, una disculpa abierta hacia su madre, en donde muestra como ha evolucionado a lo largo de los años.

El rapero lamenta las palabras que escogió para la canción de ‘Cleanin Out My Closet’, y por ello ha asegurado que “en su momento estaba enojado. Ahora sé que no fue tu culpa y no estoy haciendo bromas”.

Su arrepentimiento es tan grande que no volverá a tocar esta canción en sus próximos conciertos, algo que muchos de sus fans entienden, pero lamentan porque es una de las favoritas de la mayoría.