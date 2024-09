Estos son algunos de los más de 100 artículos que serán subastados en conmemoración al aniversario 30 de la serie 'Friends'

En conmemoración al aniversario número 30 de la famosa serie de televisión ‘Friends’, se realizará una subasta de los objetos que hicieron parte del programa.

Según revelaron, son 110 artículos de Friends que serán subastados el próximo 23 de septiembre.

La noticia fue compartida por Warner Bros y Julien’s Auctions, quienes se asociaron para celebrar el aniversario de la serie protagonizada por Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

Entre los objetos más destacados se encuentran prendas de vestir de personajes principales como Monica, Rachel y Phoebe, así como una réplica del famoso sofá naranja del Central Perk.

La subasta incluye el suéter de cuello alto de mohair gris que Rachel vistió en el episodio The One With The Truth About London, estimado entre 1.000 y 1.500 dólares.

También hay varios atuendos que lucieron Ross, Chandler, Phoebe, Joey y Monica a lo largo de los 236 episodios.

En el mes de enero, también se subastaron los guiones de dos episodios de la serie estadounidense, que fueron hallados en un bote de basura hace 25 años.

De acuerdo con reseñas de la prensa estadounidense, se trata de libretos centrados en la boda de Ross que fueron filmados en Londres (Reino Unido) durante la década de 1998.

Se dice que los guiones, pertenecientes a 'El de la boda de Ross, Parte I y Parte II', debían ser destruidos luego de la filmación en Fountain Studios, en Wembley, para que no se filtrara el final.

No obstante, un empleado en ese entonces, que actualmente tiene 60 años, los encontró tirados en un bote de basura tras finalizar la filmación y los guardó en un cajón.

“Los encontré en un contenedor un par de semanas después de terminar el rodaje. Parte de mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera ordenado y que no quedara basura. No estaba seguro de qué hacer con ellos, así que los puse en el cajón de mi oficina. Recuerdo haberme preguntado a qué miembro del elenco podrían haber pertenecido", dijo el hombre que los halló.