Estos son los artistas latinos que sobresalen en la lista de nominaciones de los premios Grammy 2024

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reveló en las últimas horas la lista completa de los artistas nominados a la edición número 66 de los premios Grammy 2024 que se llevará a cabo en Los Ángeles, California.

La gala, más importante de la música a nivel mundial y que reúne a los mejores artistas en cada una de las categorías, tendrá lugar en el Crypto.com Arena el próximo 4 de febrero del próximo año.

La academia entregó este viernes los nombres que podrían llevarse los codiciados premios de Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, entre otras categorías.

Asimismo reveló las nuevas tres categorías que debutarán en esta nueva edición: Mejor interpretación de música africana, Mejor álbum de jazz alternativo y Mejor grabación de baile pop.

“Estas adiciones de categorías históricas son parte de un conjunto más amplio de actualizaciones y enmiendas, que entrarán en vigor inmediatamente en los Grammy de 2024, con el objetivo de hacer que el proceso de los Premios GRAMMY sea más justo, transparente y preciso”, según indicó el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr.

Entre los artistas nominados se encuentra la cantante colombiana Karol G en la categoría compositor del año por sus éxitos 'Gucci Los Paños' y 'Mi Ex Tenía Razón'.

El cantante Maluma también está nominado en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino por su cancion ‘Don Juan’.

Asimismo los artistas Juanes por ‘Vida Cotidiana’, Carlos Vives por ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’ y Grupo Niche Y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia por ‘Niche Sinfónico’.

Entre los artistas latinos nominados también se encuentra el argentino Fito Paez y el mexicano Peso Pluma.

La lista de las nominaciones más importantes a los premios Grammy 2024

Álbum del Año están:

Boygenius “The Record”

Janelle Monáe - “The Age of Pleasure”

Jon Batiste - “World Music Radio”

Lana Del Rey - “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

Miley Cyrus - “Endless Summer Vacation”

Olivia Rodrigo - “Guts”

SZA - “SOS”

Taylor Swift - “Midnights”

Grabación del año

Billie Eilish - “What Was I Made For?”

Boygenius - “Not Strong Enough”

Jon Batiste - “Worship”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Victoria Monét - “On My Mama”

Canción del año

Billie Eilish - “What Was I Made For?”

Dua Lipa - “Dance the Night”

Jon Batiste - “Butterfly”

Lana Del Rey - “A&W”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Mejor artista Nuevo

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty