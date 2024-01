Falleció a los 73 años Gary Graham, reconocido actor de la serie 'Star Trek: Enterprise'

El actor estadounidense Gary Graham, conocido por su papel en la serie de 2021 'Star Trek: Enterprise', falleció este lunes 22 de enero a los 73 años.

La noticia fue confirmada Susan Lavelle, exesposa del actor, a través de un comunicado en Facebook.

“Con profunda tristeza tengo que decir que Gary Graham, mi exmarido, increíble actor y padre de nuestra preciosa hija en común, Haylee Graham, ha fallecido hoy. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haylee”, se lee en la publicación.

Además, reveló cómo conoció al actor y aprovechó el momento para resaltar algunas de sus cualidades.

“Conocí a Gary cuando yo tenía 20 años y él era la mitad del dúo de estrellas en la serie de televisión, Alien Nation. Pero él ya había estado en películas como "All the Right Moves" con Tom Cruise. Gary era divertido, sarcástico, tenía sentido del humor, pero amable. Siempre luchó por lo que creía, un cristiano devoto y estaba tan orgulloso de su hija, Haylee”, agregó.

Cabe señalar que Gary Graham nació en California el 6 de junio de 1950. Fue actor, músico y compositor e inició su carrera actoral en varios programas de televisión.

Gary era conocido por protagonizar entre los años 2001 y 2005 a “Soval” en la famosa serie ‘Star Trek: Enterprise’.

Además, se destacó en películas como ‘All The Right Moves’, ‘El último guerrero’, ‘Robot Jox’, ‘Star Trek: Of Gods and Men’, entre otras.

El actor alcanzó la fama a finales de los ochenta con la serie ‘Alien Nation’, donde interpretaba a Matthew “Matt” Sikes, un famoso detective.

La música también era importante Graham, pues hizo parte de importantes bandas como ‘The Gary Graham Garage Band’ y ‘The Sons of Kirk’, esta última inspirada en el universo de ‘Star Trek’.