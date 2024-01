Este el animal que dejó al actor Jamie Dornan, de la película ’50 Sombras de Grey’, en un hospital

El actor norirlandés James Peter Maxwell Dornan, mejor conocido en el mundo artístico como Jamie Dornan, es recordado en la industria del cine y la televisión por su papel protagónico en película ’50 Sombras de Grey’ basado en el libro de la autora E. L. James.

La estrella de Hollywood, que ha participado en importantes obras cinematográficas como “El turista”, “The Fall”, “Agente Stone”, “Amor en las montañas”, “Paratemporal” y “The Siege of Jadotville”, acapara los principales titulares en el mundo luego de conocerse que tuvo que ser hospitalizado por tocar una oruga tóxica en Portugal.

Dornan, de 41 años, inició un viaje con su amigo Gordon Smart a Portugal, no obstante, en medio de su aventura, ambos tuvieron que ser hospitalizados con riesgo a perder la vida tras tocar una oruga tóxica.

Durante su diálogo con el podcast ‘The Good, the Bad and the Unexpected' del medio BBC, el amigo del actor, Gordon Smart, contó que asistieron a una fiesta el primer día de sus vacaciones, incluida una fiesta en la noche.

En dicha fiesta bebieron mucho alcohol, por lo que al otro día amanecieron sintiéndose muy mal, al punto de que ambos estaban presentando los mismos síntomas, algo que pensaron que se trataba de la resaca.

La situación escaló cuando Gordon tuvo que acudir a urgencias porque se sentía bastante mal, alegando que sentía un hormigueo en la mano y en su brazo izquierdo, síntomas que son recurrentes en el paro cardíaco.

“Soy un tipo bastante sano, pero una vez que empiezas a pensar que estás teniendo un ataque al corazón, estás bastante seguro de que te estás convenciendo a ti mismo de que estás teniendo uno”, comentó.

Smart comenta que mientras él estaba en el hospital, Jamie se encontraba en el cuarto de hotel con las extremidades entumecidas, razón por la que tuvo que llamar a la ambulancia.

“Jamie me dijo: ‘Querido Gordon, unos 20 minutos después de que te fueras, se me entumeció el brazo izquierdo, la pierna izquierda y la derecha, y me encontré en la parte de atrás de una ambulancia’”, relató.

Tras realizarse análisis, el equipo médico les explicó que no se trataba de un paro cardiaco como ambos pensaban, sino que en realidad su problema de salud se debía al veneno de una oruga tóxica.

El veneno de la oruga procesionarias, puede causar múltiples síntomas, entre ellos, dermatitis irritativa, alteración naso ocular, problemas respiratorios y entumecimiento de las extremidades.

Lo que salvó a ambos hombres fue el pronto actuar del equipo médico que los atendió para evitar que el veneno avanzara y tuvieran consecuencias graves.

Gordon relató que, al salir del hospital, el actor de ’50 Sombras de Grey’ fue interceptado por los médicos, quienes le pidieron una foto.

“Al salir del hospital, los paramédicos le pidieron un selfie, que es realmente lo que quieres cuando te sacan en camilla de una habitación del hospital”, comentó Smart durante su diálogo con BBC.

El actor, 41 años, se encuentra recuperándose de este suceso que casi lo lleva a la muerte y su mente ahora estaría enfocándose en el nuevo proyecto que se estrenará a finales de enero en las plataformas de streaming.