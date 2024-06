Falleció Bill Cobbs, actor de ‘El Guardaespaldas’, nueve días después de celebrar su cumpleaños número 90

El mundo del cine y el entretenimiento se viste de luto nuevamente, esta vez, para despedir a una de sus más grandes estrellas de Hollywood: Bill Cobbs, quien falleció a la edad de 90 años, según informó su publicista Chuck I. Jones y su familia.

Nueve días después de celebrar su cumpleaños número 90, el actor, que tuvo una larga carrera de más de cinco décadas, murió en su casa en Inland Empire en California, en Estados Unidos.

“Nos entristece compartir el fallecimiento de Bill Cobbs. Falleció pacíficamente en su casa de California. Era un amado compañero, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, recientemente celebró felizmente su 90 cumpleaños rodeado de sus queridos seres queridos”, dice el comunicado emitido por su familia y su publicista:

Por su parte, la comunidad de Broadway lamentó el fallecimiento del actor: “BroadwayWorld lamenta enterarse del fallecimiento de Bill Cobbs”.

Cobbs compartió la pantalla grande y chica con varias leyendas del mundo artístico como la cantante Whitney Houston, con quien actuó en la emblemática película ‘El Guardaespaldas’, cinta de donde se popularizó el tema musical ‘I Will Always Love You’.

Otras cintas en las que ha participado han sido: “Una noche en el museo”, “El sótano del miedo”, Demolition man”, “The Wonders”, “Oz: un mundo de fantasía”, “Buddy: el perro superestrella”, “El último regalo” y “Nunca más”.

Su trayectoria no se limitó únicamente al cine, ya que también hizo parte de su carrera en Broadway, en donde trabajó como suplente en Black Picture Show y The First Breeze of Summer, ambas en 1975.

Siete años más tarde, fue suplente del papel de Cutler en la producción original de Broadway de la obra de August Wilson Ma Rainey's Black.