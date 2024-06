Lluvia de burlas sobre J Balvin tras compartir su receta de un plato muy popular en Colombia

El artista colombiano J Balvin es reconocido por sus múltiples éxitos en el reggaetón como ‘Rojo’, ‘La canción’, ‘Mi gente’ y ‘Ay vamos’, así como otros talentos que tiene fuera del ámbito musical.

Sin embargo, parece que el arte culinario no hace parte de esa larga lista de talentos que posee el cantautor, de 39 años, o eso es lo que dejó en las últimas horas tras mostrar su receta de un plato muy popular en Colombia.

Por medio de sus historias de Instagram, el ‘niño de Medellín’, compartió unos videos suyos mostrando su receta de los ‘muslitos de pollo’, palto que ha generado millones de memes y críticas en redes sociales.

El colombiano aseguró con una actitud divertida que una de sus pasiones, aparte de la música, es cocinar.

“Mucha gente no sabe que yo me cocino, no entiende. Se ve, así como medio medio, pero son muslitos de pollo, para un pollo como este”, comentó el intérprete de ‘Oasis’ en el video que publicó en redes acompañadas de unos emojis con caritas riéndose.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, ya que algunos aseguran que el cantante mejor debería de seguir dedicándose a la música antes que a la cocina.

“Saben que son famosos, que cocinan feo, y se ponen a subir sus decepciones a redes sociales”, “Si así comen los ricos mejor me quedo pobre”, “Cómo vas a ser paisa y hacer eso mi rey”, “Latino, pero cocina como un gringo”, “Jajajaja que pesar”, y “Lo que es tenerse mucha fe en la vida”, son algunos de los comentarios.

Otros internautas compararon el plato de Balvin con el de la cantante colombiana Paola Jara, quien una vez mostró en redes sociales el sudado de pollo que le preparó a su esposo Jessi Uribe.

Esa vez los comentarios de los usuarios fueron demasiados duros, pues, el plato no solo se veía poquito, sino que también tenía “mala presentación”, por lo que ahora el reguetonero fue comparado con la intérprete de ‘Murió el amor’.

“J Balvin y Paola Jara deberían montar un show de cocina”, “Qué desconsuelo esos muslos de pollo de J Balvin dios mío bendito ni Paola Jara se atrevió a tanto”, “Yo soy mala en la cocina, pero existen personas que son criminales culinarios”, “Le robó la receta a Paola Jara”, “Le quito el puesto a Paola Jara”, “Este le hizo competencia a Paola Jara” y “Paola Jara le enseñó”, son algunas de las comparaciones.