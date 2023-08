Falleció Darren Kent, actor de ‘Juego de Tronos’, a los 36 años

Hollywood otra vez se encuentra de luto luego de conocerse la triste noticia del fallecimiento de Darren Kent, actor de la famosa serie de fantasía de HBO, ‘Juego de Tronos’, tras una larga lucha contra la osteoporosis.

La muerte del actor, de 36 años, fue confirmada este martes por Carey Dodd Associates, agencia que lo representaba por medio de redes sociales.

De acuerdo con los informes conocidos hasta el momento, la estrella de Hollywood falleció tras una larga lucha contra la osteoporosis, la artritis y un trastorno cutáneo con los que batalló durante mucho tiempo.

Sin embargo, la agencia que representaba al intérprete de ‘Juego de Tronos’ no dio detalles, ni especificó la causa de la muerte del actor.

“Con profunda tristeza tenemos que decirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció pacíficamente el viernes. Sus padres y mejor amigo a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil. Darren no solo era un actor, director y escritor con talento, sino que era realmente una de las personas más amables que he tenido el placer de conocer. Ha sido un privilegio y placer haber sido parte de su viaje. QEPD mi amigo”, expresa el comunicado.

VEA TAMBIÉN “Pensé en quitarme la vida”: exmiss Venezuela se sinceró con sus seguidores o

Darren Kent, nacido el 30 de marzo de 1987, comenzó sus primeros pasos por Hollywood en el 2008, a la edad de 21 años, cuando le dio vida a Jimmy Esseker en la cinta cinematográfica de terror ‘Mirrors’.

Cuatro años más tarde, Kent interpretó a ‘Danny’ en la película de ‘Sunny Boy’, personaje que tiene una rara enfermedad en la piel, lo que no le permite permanecer mucho tiempo debajo del sol.

No obstante, su paso más importante fue su participación en la famosa serie de fantasía inspirada en los reconocidos libros de George R.R ‘Juego de Tronos’.

Luego de esto, Darren incursionó en el mundo de la dirección, en donde una de sus producciones más conocidas es la cinta ‘You Know Me’, película que significó un momento crucial en su vida profesional y personal.

Durante una entrevista en 2022, la estrella de Hollywood señaló: “todos tenemos nuestros propios problemas y luchas, pero a veces hace falta ver a otros en una situación peor para darse cuenta de que, en realidad, soy bastante afortunado. Espero que haga que la gente se pare a pensar en lo que es realmente importante en sus vidas, la familia”.

Otras cintas en las que participó el actor, de 36 años de edad, fueron: ‘Shameless’, ‘Snow White and the Hutnsman’, 'Community’ y ‘EastEnders', además, Kent también tuvo una pequeña aparición en 'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves'.