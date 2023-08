Halle Berry llega a un acuerdo de divorcio tras ocho años y acepta pagarle considerable suma a su exesposo

Tras ocho años de batalla judicial, Halle Berry y Olivier Martínez concluyeron oficialmente su divorcio.

La actriz estadounidense y el actor francés decidieron dar por terminado su matrimonio en 2015 tras dos años juntos.

El proceso judicial se había extendido principalmente por la custodia y manutención de su único hijo, Mateo, que actualmente tiene 9 años.

Los documentos presentados en el Tribunal Superior de Los Ángeles y adquiridos por Page Six indican que la custodia será compartida, pues Berry se quedará con el menor de lunes a miércoles, mientras que Martínez de miércoles a viernes. Los fines de semana serán turnados entre ambos famosos.

VEA TAMBIÉN "Vuela alto mi niña": Eugenio Derbez se encuentra de luto tras la partida de su compañera de vida o

La actriz tendrá que pagarle a su exesposo USD 8,000 dólares al mes en concepto de manutención infantil y un 4,3 por ciento adicional de todos los ingresos que reciba por encima de dos millones de dólares.

Asimismo, deberá pagar la colegiatura, actividades extracurriculares y los gastos médicos que no cubra el seguro.

De acuerdo con varios medios internacionales, se calcula que el patrimonio de la protagonista de “Línea de emergencia’ es de 97 millones de dólares mientras que el del actor es de 30 millones de dólares.

Cabe mencionar que este es el tercer divorcio de la actriz, el primero fue en 1997 con el beisbolista David Justice y el segundo con el músico Eric Benet en 2005.

VEA TAMBIÉN “El dolor que hoy siento es inmenso”: así fue el homenaje de Eugenio Derbez a su perrita Fiona tras su partida o

“De chica me contaban cuentos de hadas que me encantaban, que yo sentía que me estaban enseñando determinadas cosas, pero cuando me convertí en una mujer, me di cuenta que en cada matrimonio en el que estuve nada salía como yo había querido: las cosas no duraron para siempre, por eso ahora me declaro una persona anti-cuentos de hadas”, indicó la actriz durante una entrevista.

Los rumores de la ruptura entre Halle Berry y Olivier Martínez salieron a la luz en 2014, sin embargo, la pareja lo confirmó en 2015 tras dos años de matrimonio.

“Con gran pesar hemos tomado la decisión de divorciarnos. Avanzamos con amor y respeto mutuo y con el enfoque compartido de lo que es mejor para nuestro hijo. No nos deseamos nada más que felicidad en la vida y esperamos que respeten nuestra privacidad y, lo más importante, la de nuestros hijos mientras atravesamos este período difícil”, compartieron en un comunicado conjunto a People.