Impresionante cambio: así luce Wendy Sulca en 2024, la misma de las canciones 'Cerveza, cerveza' y 'La tetita'

Wendy Sulca es una cantante peruana nacida en San Juan de Miraflores (Lima) que se volvió muy popular en redes sociales luego de que, en 2008, se hicieran virales en YouTube dos canciones del folclor que ella grabó llamadas ‘La tetita’ y ‘Cerveza, cerveza’.

Si bien dichas canciones rodean los cerca de 30 millones de reproducciones en YouTube, la niña (en ese entonces tenía 8 años cuando se grabaron esos videos) sufrió de mucho bullying en redes sociales por su particular manera de cantar; el matoneo trascendió incluso a insultos racistas y xenófobos.

“Eso me tocó vivirlo desde muy niñita: al principio no lo entendía, sólo estaba haciendo lo que me apasiona, que es cantar. Cuando me decían: ‘Eres horrible, india, serrana, chola’, yo le decía a mi madre: ‘A nadie le gusto y me dicen que soy fea’. Me ponía a llorar y ya no quería cantar”, le dijo Wendy Sulca a un medio peruano en marzo de este año.

“Me afectó mucho, una es mucho más vulnerable de niña, más insegura. Luego ya mi madre me aconsejaba y animaba a seguir por toda la gente que sí me quiere y después de todo lo que habíamos luchado. ‘Te esperan en los aeropuertos, te adoran, te piden autógrafos. Por ellos tienes que seguir’, me decía ella”, complementó la cantante.

Según sus propias palabras, logró sobreponerse de esto y aceptarse tal cuál era y sobretodo amar sus raíces: “Poco a poco fui construyendo esa seguridad en mí. El saber valorar y amar mis raíces, de dónde vengo, me ayudó: me aferré mucho más a eso para que no me afecte”.

“Una debe sentirse orgullosa de donde viene: mis padres son ayacuchanos, yo tengo origen y rasgos étnicos andinos, y tengo que amarme: ¡yo soy así! Y quiero difundir eso al exterior. No soy moneda de oro para agradar a todo el mundo, pero sí había gente a la que le gustaba: y si hay una sola persona a la que le gusta lo que hago, yo tengo que seguir. En cuanto a los haters, no hay que responderles”, añadió la intérprete de música folclórica peruana.

Hoy en día, ya con 27 años, su cambio físico ha impactado a sus más de 100.000 seguidores en Instagram que ahora, no solo la halagan por su belleza, sino por la carrera que ha construido, pues pese al bullying que tuvo que soportar en su época, se volvió un ícono digital de la primera década de los años 2000 y la gente la recuerda con cariño.

La carrera de Wendy Sulca continúa hasta el día de hoy y cuenta con tres álbumes de estudio y ha hecho colaboraciones con distintos artistas grandes de la música latinoamericana como Ruben Albarrán, vocalista de Café Tacvba; o Fito Páez. Además, ha recibido elogios de otros importantes artistas como René de Calle 13 y Tego Calderón.

Pese a que el Bullying no se ha contenido del todo, pues todavía recibe una que otra crítica, la peruana sigue adelante, incurriendo en otros géneros diferentes al folclor como el reguetón y firmó contrato con Sony Music; además, ha tenido apariciones como actriz en novelas y películas.

Así luce en la actualidad Wendy Sulca, la intérprete de ‘Cerveza, cerveza’ y ‘La tetita’: