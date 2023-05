Integrante de ChocQuibTown mostró lo feliz que está con su nueva novia, una amiga cercana de su exesposa

Tostao y Goyo, integrantes de la agrupación colombiana ChocQuibTown, sostuvieron una larga relación amorosa que incluyó 11 años de matrimonio y una hija, sin embargo, el amor se terminó entre ellos y la separación fue en buenos términos, según palabras de él.

VEA TAMBIÉN Madre de la hija de James Rodríguez anunció que está embarazada y una de las exnovias del jugador la felicitó o

Luego de más de un año de separación, el cantante chocoano mostró en sus redes sociales que tiene un nuevo amor, se trata de una odontóloga llamada Guigliola Valencia, quien es una amiga cercana de su exesposa.

Esto ha generado muchas de críticas de parte de varios seguidores del grupo quienes le han dejado mensajes a Tostao como “En estos momentos Goyo debe sentirse peor por la traición de la mejor amiga” o “La etapa de tener mejor amiga y presentarle al novio deben saltársela”, por lo que el artista respondió a través de su cuenta de Twitter.

VEA TAMBIÉN Ed Sheeran ganó pleito legal en Nueva York por presunto plagio de su canción “Thinking Out Loud" o

“Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío, ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, donde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta, vívanla”, escribió el cantante de ChocQuibTown.

Y lejos de lo que dicen las malas lenguas, parece que entre estas mujeres no hay ningún rencor, pues Goyo felicitó a su amiga por la relación y esta le respondió de la manera más afectuosa.

VEA TAMBIÉN Jamie Foxx rompe el silencio tras tres semanas de estar hospitalizado o

"¡Felicitaciones! Hermosos Dios los guarda con su luz", fue lo que publicó Goyo, a lo que la nueva pareja de Tostao, respondió: "Amén, muchas gracias. Un abrazo Goyito", respondió Guigliola a su amiga.

A través de sus historias de Instagram, la nueva pareja ha compartido momentos felices en su relación y así como hubo críticas, también hubo respaldo de quienes aseguran que todas las personas tienen derecho a tener nuevas oportunidades de amar.