Integrante de Morat no pudo ingresar a una discoteca por no cumplir con “el perfil” del establecimiento; fanáticos denuncian “discriminación”

La banda colombiana Morat ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus éxitos musicales como: "No se va", "Como te atreves a volver", "Cuando nadie ve" y "A dónde vamos".

Sin embargo, parece que por más fama que tengan y estén triunfando a nivel internacional, ni los intérpretes de "De cero" están exentos de ser "discriminados" por su forma de vestir.

Esto porque en las últimas horas el bajista de la agrupación colombiana, Simón Vargas, se volvió tendencia en redes luego de conocerse de que no pudo ingresar a una discoteca en México debido a que no cumplía con el "perfil" para entrar al establecimiento.

De acuerdo con la influencer, Cons Arroyuelo, hermana de la novia de Simón, Nath Campos, su familia reservo la discoteca "Bárbaro" para celebrar el cumpleaños de su novio.

Cuando Nath y Simón llegaron al lugar, el guardia de seguridad les dijo que no podía dejarlo entrar por qué el artista no cumplía con el código de vestimenta del lugar.

“No dejaron pasar a mi cuñado a un antro porque ‘no daba con el perfil’ y todo esto se remonta al viernes que mi novio rentó una discoteca para hacer su fiesta de cumpleaños y, después de un par de hora de estar ahí, me escribió mi hermana ya estando ahí, para decirme, que no los dejaban pasar y al salir, me enteré de que el problema era la camiseta de mi cuñado (Simón)”, contó la influencer.

La camisa que llevaba Simón era una especie de tejido con transparencias, que acompañó con unos jeans y un cinturón de cuero.

“Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta, pero, como se lee en el dresscode que está colgado en la entrada, no dice absolutamente del tipo de camisetas”, aseguró Cons en el video.

Tras esto, el artista y la familia de su pareja intentaron negociar con el guardia diciéndole que si se cambiaba la camisa, que era la prenda por la que le negaron el ingreso, podía entrar al lugar.

“Salió mi novio, salió el gerente del lugar y le preguntamos qué estaba pasando, a lo que él respondió: ‘siendo este un establecimiento privado me puedo reservar el derecho de admisión’. Pero ilógico que ese derecho se mantenga cuando te retan el establecimiento para un evento privado, ¿Cómo vas a hacer un cumpleaños y no dejar a la familia del cumpleañero?”, añadió.

Para evitar empeorar la situación e intentar ingresar, Simón se cambió la camisa, pero aun así el guardia le dijo que no podía entrar al establecimiento porque no cumplía con el "perfil" y no era "muy fresa".

Cons cuenta que: “se fueron al estacionamiento y se puso una camisa de botones”, cuando querían ingresar “se abrieron las puertas del elevador y vi como el guardia, que parecía estar teniendo el peor día de su vida, empezó a decir: ‘no, no, no’, mientras se ponía las manos en la cabeza. Entonces le pregunté cuál era el problema y me dijo: que no era la camisa, sino que Simón no daba el perfil para entrar”.

“Le pregunté cómo tenía que verse para entrar y sin pelos en la lengua, me respondió que más fresa. Es decir, eran abiertamente clasistas”, añadió.

Cuando el intérprete de "No se va" estaba por irse, dándose por vencido, el establecimiento al que le prohibieron la entrada puso una de las canciones de su banda, causando las risas suyas y de su pareja.

Por su parte, los usuarios en redes han condenado el accionar del guardia de seguridad de la discoteca, al punto que el establecimiento tuvo que cerrar los comentarios en sus redes sociales.