J Balvin contó por primera vez la razón por la que no respondió a ninguna de las tiraderas que le hizo Residente

El artista colombiano José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido en la industria musical simplemente como J Balvin, actualmente se encuentra en un muy buen momento tanto en su carrera como en su vida personal.

Sin embargo, para nadie es un secreto que ‘el niño de Medellín’ ha estado en varias ocasiones en el centro de la polémica tras tener controversiales encuentros o peleas con algunos de sus colegas, acaparando los principales titulares del mundo.

Una de sus peleas más conocidas es la que sostuvo con el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido por su nombre artístico como Residente, y con quien tuvo una fuerte disputa que dejó como resultado dos temas que le hizo el boricua y los cuales fueron muy virales en redes sociales.

La pelea, que se remonta a 2022, al parecer fue unilateral, pues, aunque Residente hizo una sesión con Bizarrap y una canción para dedicarle ofensas, Balvin nunca se involucró demasiado en ello y de hecho nunca respondió a la tiradera en su contra.

Ahora, cuando las aguas se han calmado, el intérprete de ‘Mi gente’ contó la razón por la que decidió dar un paso al costado y no responderle al rapero, de 45 años.

Recientemente, por medio de sus redes sociales, el reguetonero colombiano agradeció el apoyo que recibió en ese momento y explicó que no respondió porque era algo que no valía la pena hacer.

A través de sus historias de Instagram, el paisa expresó que “Gracias a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por la que pasé con tantos cuentos y tantas vainas. Y si se preguntan por qué no respondí, porque no vale la pena responder a eso”.

También explicó que es más importantes “dar ejemplo” y que ética está por encima que el negocio que representa la música.

“Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí”, comentó Balvin, quien también señaló que pese a la polémica con Residente nadie le quita su aporte a la música.

La disputa entre los dos artistas inició en 2021 cuando salieron las nominaciones para la 22° edición de los Latin Grammy de ese año y en donde el paisa solo obtuvo dos nominaciones, algo que le causó indignación al punto de pedir un boicot contra la ceremonia.

Balvin expresó, en ese momento, que en los Grammys no son valorados los cantantes del género urbano. “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto".

En tanto, Residente respondió: “Estoy perdido José, si los Grammy no nos valoran por qué yo tengo 31. Yo no soy urbano, yo no rapeo. De qué género estamos hablando porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”.

“Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los cojones”, repudió Residente.

El puertorriqueño resaltó que la edición de ese año de los Latin Grammy era dedicada al panameño Rubén Blades, por lo que rechazó que Balvin haya incitado a los artistas urbanos a boicotear los premios.

“Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente”.

Tras esto, Residente comparó la música de Balvin con un hot dog y le aseguró que “Si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer Hot Dog y hacer un restaurante. El punto es que, si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20”.

Eso no fue todo y en marzo de 2022, Residente lanzó, junto con el productor argentino, Bizarrap, la ‘Music Sessions #49’, una canción de 8 minutos en la que le mandó varias indirectas al colombiano.

A través de un video, se puede observar al exintegrante de ‘Calle 13’ usando una camiseta blanca y una gorra negra, interpretando una comprometedora lírica dirigida a Balvin, en una cabina musical junto a un joven productor.

Con frases como: “Usando la salud mental para vender un documental”, "No puedes ser el campeón si te han escrito todas tus canciones", entre otras, Residente reiteró, a través del tema, la diferencia entre ser famoso y ser un artista.

Según el propio puertorriqueño, J Balvin hizo todo lo posible para que la canción no se difundiera en redes sociales.

“Habló con el presidente de la disquera, habló con muchas personas que tenemos en común, no me importa si me quiere demandar”, precisó el boricua.

A Residente eso no le bastó y en julio de 2023 sacó la canción de ‘Bajo y batería’, una pieza musical en la que arremetió contra Balvin y otros cantantes más.

“No vale la opinión de estos letrados, ni la de Revol con su cara de testículo arrugado, en fin, estos son los que te han aplaudido y los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos”.

Frente a toda esta situación, Balvin nunca respondió a ninguna de las tiraderas en su contra y fue hasta esta semana que por fin habló del tema, tras varios meses evitando tocarlo.