Anne Hathaway y Emily Blunt protagonizaron emotivo reencuentro tras 17 años del estreno de la película ‘El Diablo Viste a la Moda’

A 17 años de su estreno, la película ‘El Diablo Viste a la Moda’, sigue siendo un fenómeno dentro de la industria cinematográfica que es muy recordada por sus fanáticos e incluso por los mismos miembros del cast.

Es tanto así que Anne Hathaway y Emily Blunt recientemente se reunieron en un memorable reencuentro para hablar sobre el proyecto que marcó sus carreras y vidas.

Las actrices, quienes dieron vida a Andrea Sachs y Emily Charlto, se reencontraron en el programa de la revista Variety ‘Actor on Actors’, en donde conversaron sobre el filme, contaron anécdotas inéditas e hicieron algunas confesiones inesperadas.

En este formato, Emily y Anne contaron la manera en la que se conocieron y cómo, gracias al proyecto, construyeron una amistad que se ha mantenido incluso fuera de pantalla y tantos años después de trabajar juntas.

Durante su conversación Hathaway le confesó entre risas a Blunt que “esto es tan embarazoso porque recuerdo cada segundo de la primera vez que te vi. Estaba mucho más enamorada de ti que tú de mí. Está bien”.

Con mucho cariño, la protagonista ‘El diario de la princesa’ le recordó a su coestrella la vez en la que se conocieron, específicamente en un café lejos de las cámaras y guiones, en donde según relató nació una conexión muy palpable.

Anne comenzó relatando que: “lo recuerdo porque me uní al elenco justo antes que tú y dije: ‘¿quién interpretará a Emily?’”, momento en el que Emily la interrumpe y bromea diciendo: “alguna persona de la que nadie ha escuchado nunca”, a lo que su amiga le respondió: “no, tú todavía no habías hecho el casting. Y, entonces… no, esa fue una mala broma”.

“Lo que quiero decir es que escuché que surgió tu nombre y dijeron: ‘es esta chica increíble de Inglaterra y es muy divertida’, y luego recuerdo a David llamando y diciendo que te habían dado el papel, y me acuerdo haber entrado en la habitación y haberme vuelto y conocerte. Y solo recuerdo haber dicho: ‘Hola amiga’ en mi cabeza y al instante pensé: ‘qué estrella de cine’. Derramabas polvo de estrellas”, expresó.

La reacción de Blunt a los halagos de su colega es sonrojarse, mientras voltea a la cámara y pregunta: “¿están entendiendo esto?”.

Pero Hathaway no se quedó ahí y continuó diciendo que para ese entonces pensó “Emily Blunt va a ser el asunto más grande” y tras ello contó que fueron por un café y pasearon por donde ella vivía en ese momento.

Esto porque Emily es británica y para ese entonces había llegado recientemente a Nueva York, eso hizo que Anne sacara su lado acogedor para que ella se pudiera sentirse cómoda.

Por su parte, Blunt, contó su versión de cómo se conocieron y explicó que ese día ella habló con una amiga en común y le dijo: “sabes, estaba tan verde al llegar a esa situación. Y le dije: ‘ella era tan buena conmigo’. Yo no conocía Nueva York, no conocía a nadie y tú fuiste el abrazo más cálido y fuiste tan buena conmigo”.

“A pesar de que eras una estrella de cine colosal en esa época, me trataste como una completa igual a ti siempre. Tú eres de las personas que conozco desde hace mucho tiempo. Nos conocemos desde hace 18 años”.

Anne complementó diciendo: “nuestra relación tiene la edad de un adulto”, algo con lo que Blunt estuvo de acuerdo: “¡realmente sí!”.

Sobre lo que significó ‘El Diablo Viste a la Moda’, la intérprete de ‘Oppenheimer’ acotó que: “fue la cosa más salvaje y sé que tuvimos una bomba de alegría en esa película. Era muy salvaje, no sé si alguno de nosotros sabía que se iba a convertir en lo que fue. Quiero decir, me lo dicen todas las semanas”.

“Sería la película que cambió mi vida y no podría haber sido más amables conmigo. Realmente, porque fue estresante y, quiero decir, ambas estábamos absolutamente aterrorizadas”, finalizó diciendo Blunt.

Ambas también recordaron al resto del cast, en especial a Meryl Streep y Stanley Tucci, quien en varias ocasiones tuvieron que improvisar varias de sus líneas.

“Recuerdo haber visto a Meryl inventar 18 líneas diferentes en el acto. (...) Yo era como una niña del kinder que decía: ‘¿Cómo pueden ser todos tan buenos?’”, comentó Emily.

Con la película de ‘El Diablo Viste a la Moda’ ambas actrices despegaron aún más sus carreras artísticas hasta convertirse en importantes figuras dentro de Hollywood.