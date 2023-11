Jared Leto escaló el Empire State Building para promocionar el próximo tour de su banda ‘Thirty Seconds to Mars’

El reconocido cantante y actor Jared Leto protagonizó un increíble momento tras volverse viral al escalar el icónico y emblemático edificio Empire State Building para promocionar la próxima gira de su banda ‘Thirty Seconds to Mars’.

La hazaña que realizó el intérprete de ‘The Kill’ se dio durante su participación en el famoso programa estadounidense ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’, en donde se atrevió a escalar el edificio de 10 plantas y 443 metros de altura.

El artista, de 51 años, tuvo acompañamiento profesional mientras subía desde el piso 86 hasta el 104, sin embargo, las esquinas afiladas del edificio no evitaron que Leto sufriera un poco de cortes en sus manos.

El vocalista de llegó a lo más alto de la construcción en aproximadamente 20 minutos y llegó hasta la base de la reconocida antena conocida como ‘Escudo de hielo’.

Esta increíble hazaña tuvo como objetivo, aparte de promover su próxima gira mundial con su banda por Estados Unidos, Europa, Oceanía y Latinoamérica, cumplir con una de sus metas en su lista de cosas que quería hacer en su vida.

Leto comentó que la escalada tenía mucho que ver con el nuevo álbum de estudio ‘It’s The End of The World but is a Beautiful Day’, ya que “este álbum trata de perseguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State sin duda entra en esa categoría para mí. Al igual que recorrer el mundo con mi hermano y compartir estos conciertos y experiencias inolvidables con todos ustedes”.

Jared se convierte en ser la primera persona en escalar, de manera legal, hasta la cima del Empire State Building.

En su travesía, el cantante pudo ser sorprendido por su madre, quien lo estaba esperando en el piso 80, algo que él calificó como “una agradable sorpresa”.

El cantante comentó que desde muy joven siempre ha estado fascinado por el arte que desde su juventud nació en las calles de Nueva York, por lo que desde muy temprana edad sabía que quería ser artista “y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí”.

Cuando el periodista Craig Malvin lo entrevistó en la cima del edificio sobre su siguiente escalada, Leto le comento en modo de burla que “a la cama. Se sube directamente a la cama”.

No es la primera vez que hace este tipo de hazañas, ya que en el pasado escaló sin arnés la pared de un hotel en Berlín, saltó en bungee el escenario en uno de sus conciertos e incluso lleva años escalando montañas con ayuda del profesional Alex Honnold.