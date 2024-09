Jennifer Lopez publica primeras imágenes de su soltería tras divorcio de Ben Affleck: disfruta del sol, la playa y hasta de un baño de espuma

El pasado 20 de agosto, los actores estadounidenses Ben Affleck y Jennifer Lopez pusieron fin a su relación tras dos años de matrimonio.

Según reportó el medio TMZ, la intérprete de ‘Jenny from the block’ presentó los documentos para solicitar el divorcio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Dos semanas después de confirmar su separación, JLo se pronunció por primera vez a través de sus redes sociales.

Con 16 imágenes compartidas en su cuenta oficial de Instagram, la también cantante hizo una actualización de los que han sido sus días tras su separación de Ben Affleck.

En las instantáneas se ve a la actriz disfrutar de varios planes junto a sus hijos, hermana, mascota y amigos.

"Todo se desarrolla según el orden divino", lee uno de los mensajes publicados.

En fotografías que aparece sola, se ve a Lopez disfrutando de un helado, el sol en la playa y de un rico baño en una tina de espuma.

“Ella es florecimiento y sin que le afecte, en paz", se lee en otra de las fotografías.

Pese a que la actriz no ha hablado de su estado de ánimo tras su divorcio, en las imágenes se ve bastante tranquila y feliz compartiendo con las personas más importantes de su vida.



La intérprete de “On the floor” y el protagonista de “Aguas profundas” se habían visto envueltos desde hace varios meses en rumores de separación por supuestos conflictos matrimoniales.

La revista People indicó que el actor llevaba varios días sin pasar la noche en la mansión que compraron juntos en el área de Beverly Hills.

Según una fuente cercana a Lopez, Affleck no se estaba quedando en la mansión en Los Ángeles debido a que ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película ‘The Accountant 2’.

También se conoció que la pareja estaría tomando terapia, según fuentes cercanas citadas por diversos medios de comunicación, para salvar su matrimonio.

Dichos rumores surgieron luego de que la pareja no fuera vista junta en público desde hace varias semanas y tampoco apareciera en la gala del MET el pasado 6 de mayo.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa”, declara la fuente citada por ‘In Touch’.

“Ahora están centrados en su trabajo y en sus hijos. Probablemente tendrán que vender la casa de ensueño que estuvieron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No hay manera de que pueda durar”, agrega.