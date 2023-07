Julio Iglesias se refirió a los memes que le hacen: "no sé quién lo empezó"

Desde la existencia de los memes, las famosas imágenes que circulan por Internet con contenido divertido sobre una persona o situación, los meses de Julio no han vuelto a ser los mismos y todo por cuenta del cantante Julio Iglesias.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez ilusiona a hinchas tras foto con la camiseta de club colombiano donde "siempre" quiso jugar o

El español empezó a ser meme por una foto de él apuntando con el dedo y que se hizo famosa con una frase que decía “y lo sabes”, a partir de su viralidad empezaron a salir muchos más, pero esta vez referentes al mes de julio como bromas, personificando al mes con el rostro del artista.

Se filtró por redes sociales un fragmento de una entrevista que le hicieron en España en el que el entrevistador le pregunta acerca de estas imágenes y le dice que el público más joven lo reconoce a él más por los memes que por su trayectoria musical, a lo que Julio Iglesias respondió con contundencia.

VEA TAMBIÉN Shakira viajó hasta el GP de Reino Unido de la F1 e inspiró a Hamilton para el podio o

“Toca hacer más fotos de esas… no sé quién empezó eso, pero es muy simpático, he visto cosas desagradables que no me han gustado, pero en general son simpáticos”, aseguró el artista.

“Un poco exagerados con eso de que soy papá de toda España, pero son comics, es una pequeña comedia exagerada y como tú dices, si esto sirve para que los chiquillos de 15 años me conozcan, encantado de la vida”, añadió el cantante español.

Julio Iglesias, de 79 años, es conocido como el artista de habla hispana más exitoso de la historia con sus más de 80 discos, esto le ha merecido diferentes reconocimientos alrededor del mundo y ahora su fama se mantiene vigente gracias a los memes.

Esta es la opinión de Julio Iglesias sobre los memes que le hacen: