Karol G fue invitada al concierto de Alicia Keys en Bogotá y revivieron video de ella interpretando una canción de la estadounidense en su casa

Colombia vibró la noche del 11 de mayo con elconcierto de Alicia Keys, quien se presentó por primera vez en este país y eligió Bogotá para congregar a la mayoría de sus fanáticos en un show cargado de mucha emotividad.

La estadounidense reventó el Movistar Arena haciendo un repaso por todos los éxitos musicales que ha cosechado en sus más de 20 años de carrera y un poco de su producción más reciente, como ‘Santa Baby’.

Aparte, la artista de R&B sorprendió a los asistentes al concierto con la aparición de Karol G, una de las artistas colombianas más reconocidas del momento, quien subió a la tarima muy emocionada, pues cuando ella era adolescente se grababa en su casa interpretando canciones de la estadounidense.

Precisamente, se comenzó a viralizar un video de la antioqueña cuando era una adolescente y se grababa en la habitación de su casa interpretando canciones de Alicia Keys como 'Try Sleeping with a Broken Heart', uno de los éxitos de la estadounidense, incluido en su álbum del 2009 llamado ‘The Element of Freedom’.

La colombiana entró al escenario y cantó su canción ‘Mientras me curo del cora’ de su último álbum ‘Mañana será más bonito’ para después unirse a Alicia Keys e interpretar juntas la canción ¿No One’ en una versión inglés/español.

La presentación estuvo llena de emotividad, pues ‘La Bichota’ cumplió su sueño de cantar con la estadounidense y cuando estaban en los agradecimientos, se le entrecortó la voz diciéndole a Keys: “Colombia te ama”.

No es la primera vez que la artista de R&B invita a una mujer representativa del país que visita al escenario, en Alicia + Keys World Tour, la sexta gira de la cantante, ya lo había hecho en su presentación en Chile, invitando a Anita Tijoux y en Argentina llevó a Cazzu.

La sorpresa de ver a Karol G en el escenario junto a Alicia Keys ha inundado de comentarios las redes sociales de quienes ven en ella un ejemplo de que los sueños si se pueden cumplir.