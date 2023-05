Karol G vuelve a hacer un 'en vivo' después de años: cantó varios de sus temas mientras tomaba ‘mimosas’

La cantante colombiana Karol G sorprendió el domingo a sus fanáticos al hacer después de, según ella misma dijo, varios años un ‘live’ o ‘en vivo’ en la red social Instagram. Generó un gran impacto al punto de que más de 140 mil personas estuvieron conectadas.

“Los quiero, vamos a cantar un rato, ahora nos servimos una ‘champañita’”, dijo la ‘bichota’ en medio del live.

Karol G les dio a la posibilidad a sus fanáticos de elegir alguna canción para su interpretación en vivo.

La cantante empezó su ‘en vivo’ con la interpretación de su canción ‘Amargura’. Estaba acompañada de varias personas cercanas en un apartamento con prendas cómodas y sentada en un sofá que lucía confortable.

El escenario elegido por la ‘bichota’ para su regalo a los fanáticos incluía un café sobre una mesa de centro de sala que quedó relegado luego de que sus amigos le prepararan unas ‘mimosas’, un coctel hecho a base de vino espumoso.

La cantante colombiana Karol G hizo recientemente un anuncio clave para los fanáticos que esperaban verla en los escenarios tras la acogida que ha tenido su reciente álbum ‘Mañana será bonito’.

Karol G anunció que realizará una gira de conciertos que se enmarcará en el 'Mañana Será Bonito Tour' pese a que hace unos meses había dado a entender que estaría alejada de los escenarios por un tiempo.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté. Mañana Será Bonito Tour es una realidad”, escribió la cantante en la descripción de una publicación en Instagram con la que anunció, días atrás, su retorno a los escenarios.

La artista también divulgó mediante una de sus historias en la red social las fechas de los conciertos que, de momento, están confirmados.

La gira solo incluye a las ciudades estadounidenses de Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Houston, Dallas y Nueva York y se cumplirá entre los meses de agosto y septiembre. No obstante, Karol G proyecta una presentación en Medellín, su ciudad natal en Colombia.