Karol G llegó a la portada de Elle y no puede con la felicidad

La cantante colombiana Karol G está feliz por su aparición en la portada de la revista Elle. Así lo evidenció la artista a través de sus redes sociales, donde publicó una galería con las mejores fotos de la producción.

“Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias Elle por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto”, escribió la mujer en Instagram.

Se trata de la edición de junio de la reconocida revista de moda, belleza y entretenimiento, en donde se ahonda en temas personales y profesionales de la cantante paisa.

De acuerdo con la publicación, la entrevista para esta edición se desarrolló en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), un lugar al que llegó Karol G en 2012 para aprender inglés en momentos en los que su carrera no daba frutos.

“Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma. Fue un desafío seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzado y abandonado todo”, relató la paisa.

Según detalla la revista, tras su regreso a Colombia en 2013, la intérprete de “Bichota” sacó su canción revelación “Amor de Dos” junto al cantante puertorriqueño Nicky Jam, quien se encontraba radicado en el país.

Por otra parte, Carolina Giraldo Navarro, como se le conoce de nacimiento, narró cómo hizo para lograr el éxito más importante de su carrera: ser el primer álbum en español de una artista femenina en debutar en el número uno en los EE. UU. en la lista Billboard 200.

“Nunca nos sentamos y dijimos, 'Está bien, pensemos en un concepto de álbum que rompa , que será el número uno'. Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo, porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones”, expresó.

Sobre las fotos, se trata de una producción fotográfica en la que se retrata a la cantante con diferentes atuendos, resaltando su figura, su naturalidad y su estilo. Este trabajo llega luego de la polémica que suscitó una serie de fotografías publicadas por la revista GQ, en donde la imagen de Karol G se vio alterada y con filtros.

El resultado de dicho trabajo generó el descontento de la mujer, quien dijo en ese entonces que las imágenes no representaban su forma de ser.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, lamentó la artista en aquel momento.