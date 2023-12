La actriz colombiana Laura Londoño ganó MasterChef Celebrity España con estos platos dedicados a su país

La reconocida actriz colombiana Laura Londoño fue la ganadora de la octava edición de MasterChef Celebrity España tras lograr sorprender a los jurados con un menú de tres tiempos en el que homenajeo sus raíces colombianas.

En la final del concurso que, se llevó a cabo el jueves 30 de noviembre, se enfrentaron la actriz y modelo Laura Londoño y el reconocido jinete y jugador de polo español Álvaro Escassi.

Londoño, quien es reconocida por su papel en ‘Café con aroma de mujer’, logró pasar directo a la final, mientras que el resto de los aspirantes debían pelearse un cupo para obtener el preciado título y millonario premio que otorgaba el reality.

Tras dos horas de preparación, el jurado conformado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez Rey y Samantha Vallejo-Nágera, así como al chef invitado, Alex Atala, le otorgó la victoria a la antioqueña de 35 años.

Ello luego de que la actriz preparara un menú completo en el que rindió un emotivo homenaje a Medellín, Caño Cristales y a la Amazonía colombiana.

Uno de los platos que bautizó “Eterna Primavera” fue dedicado a su natal Medellín y hacía referencia a uno de sus mayores recuerdos de “ver a su mamá recogiendo flores y a su padre recogiendo naranjas”.

Este estaba compuesto por varias flores comestibles, una base de sopa de polen de pino, ensalada de hinojo, papaya verde y un encurtido de flores.

“Este tesoro es una representación de una moneda de oro de los Quimbaya, una cultura prehispánica. Está hecha de café, un gran tesoro en Colombia”, fueron las palabras de la colombiana al momento de describir otro de los platos.

El premio que recibió la actriz es de 75.000 euros (un aproximado de 320 millones de pesos colombianos) y será donado a una ONG.

“Este gran premio que pesa una tonelada para una fundación que se llama Los Rotarios, que en alianza con otras fundaciones apoyan causas alrededor del mundo. En este caso quiero apoyar el programa de desnutrición, porque todavía tenemos muchos niños que triste e innecesariamente se mueren de hambre”, reveló Londoño.

Este no fue el único premio que ganó la colombiana, pues también podrá disfrutar de un curso de cocina en el Basque Culinary Centre, una importante facultad de ciencias gastronómicas en San Sebastián.

“Lo logramooooos. La felicidad que tengo de haberme embarcado en este proyecto es inmensa. Estoy tan, pero tan feliz de haber sido parte de esta edición de MásterChef Celebrity. Ha sido genial, he aprendido tanto, me he divertido y he sufrido también, pero es que así es un poco la vida”, compartió Laura en su cuenta oficial de Instagram tras ganar el reality.