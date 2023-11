La actriz mexicana Maribel Guardia relata lo difícil que será armar un altar en el Día de Muertos con su hijo como protagonista

La actriz mexicana de origen costarricense, Maribel Guardia, se refirió a la muerte de su hijo Julián Figueroa, así como a lo difícil que ha sido enfrentar este duro proceso en su vida.

En entrevista con el programa 'Ventaneando' de TV Azteca, la mujer indicó que, a casi siete meses de la muerte del cantante, volverá a entrar a su habitación para poner algunas de sus pertenencias en el altar de muertos de este año.

"Va a ser muy difícil para mí porque ni siquiera he entrado al cuarto, ni agarrado sus cosas, su ropa. Lo tengo que hacer, es un paso que tengo que dar y lo voy a dar porque justamente voy a montarlo (el altar de muertos), entonces tengo que elegir algunas cositas de su ropa de su sombrero, su guitarra, tengo que hacerlo muy lindo, con mucho amor para él", afirmó.

Por otra parte, Guardia confesó que aún no acepta la muerte de Julián y señaló que será muy difícil tener a su hijo como protagonista de su altar de muertos de 2023.

"Una pesadilla pensar que se murió, yo pienso que no está muerto porque lo siento tan cerca de mí porque ahora hablo más que con él que antes. A veces no entiendo que está en un altar de muertos y eso me cuesta trabajo entenderlo", añadió.

Según dijo la actriz, conocida por su papel de Cristina en la telenovela 'Prisionera de amor', esta fecha en la que se rinde homenaje a la memoria de los muertos en México cada 1 y 2 de noviembre era muy importante para su hijo, ya que honraba a su fallecido padre, el cantante Joan Sebastian.

"Él siempre hacía un altar de muertos precioso, le escribía cartas a su papá, y bueno, la vida continúa y tengo que darle gracias a Dios de que estoy viva, sacar adelante a mi familia, ya algún día me abrazaré en el cielo con mi hijo", sostuvo.

El pasado 10 de abril, Maribel Guardia publicó una fotografía de Julián Figueroa con un conmovedor mensaje en el que expresaba su dolor por la partida inesperada de su hijo.

Según reveló, su hijo fue encontrado “inconsciente en su cuarto y sin rastro de violencia” el domingo 9 de abril en la noche tras un pedido de auxilio al 911.

"Cuando llegó la ambulancia y la Policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", expresó en ese entonces.

El joven de 27 años se desempeñó como actor y cantante, y fue la música uno de los aspectos que más lo vinculó a su padre Joan Sebastian.