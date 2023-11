La animadora venezolana Erika De la Vega fue operada de tumor craneal

La querida animadora venezolana Erika De la Vega sorprendió a todos la mañana de este lunes al anunciar que estaba recuperándose de una intervención craneal por un tumor y su publicación se desbordó de mensajes de ánimo de todos sus seguidores.

Erika De la Vega se ha dedicado en los últimos años a realizar entrevistas y llevar mensajes de valoración emocional, luego, según ella misma cuenta, de un proceso duro de introspección tras salir del país y enfrentarse a una nueva realidad.

Con 3,6 millones de seguidores solo en Instagram, la locutora, que ahora vive en Estados Unidos, lleva con éxito el podcast En Defensa Propia donde habla de reinvención, de vivencias, de la vida.

En un conmovedor mensaje acompañado de fotos convaleciente, informa:

Estos han sido mis últimos días.

Hace unos meses haciendo un chequeo anual de mi cuerpo, me consiguieron a través de una resonancia magnética un visitante benigno en mi cabeza, que por su tamaño demostraba que llevaba mínimo una década creciendo cómodamente.

Esto quería decir que iba a seguir creciendo y quizás en unos años podía comprometer mi salud y mis funciones.

La única opción que tenía era sacarlo a través de una craneotomía.

Todo pasó muy rápido. Apenas supe el diagnóstico cuadré la cirugía y ocupé mis días lo que más pude para que la mente no me jugara en contra, para detener las búsquedas en Google y poder controlar mis nervios y los apocalipsis del futuro.

Ahora estoy en mi casa recuperándome, suave, reflexionando, aceptando y sobre todo, agradeciendo por este cupón de vida que me regalaron.

Recalculando y viendo como se viven las segundas oportunidades.

A todos los que reciben diagnósticos inesperados y están lidiando con ellos, los abrazo. Es un estado de conmoción difícil de explicar. A todos los que nos cuidan, los abrazo más fuerte.

Estoy bien. Mi recuperación es veloz y el agradecimiento infinito.

No son las mejores fotos pero esto también es la vida.

Seguimos!