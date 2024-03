La emotiva letra de ‘Última’, la nueva canción de Shakira que le pondría punto final a su historia con Piqué: “Seguramente con el tiempo te arrepientas”

La cantante colombiana Shakira se encuentra celebrando el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, un trabajo musical que llega tras siete años de haber lanzado su disco ‘El Dorado’.

Su nuevo álbum cuenta con interesantes temas musicales que han logrado ponerla en el foco principal del mundo, algunos temas como: Copa Vacía, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG, Acróstico, El Jefe, Te Felicito y Monotonía, ya habían salido.

Sin embargo, hay unas nuevas canciones que han enamorado y conmovido a los internautas, entre ellas está su balada ‘Última’, un tema musical que hablaría sobre su situación con su expareja Gerard Piqué, con quien estuvo 12 años y tiene dos hijos: Milan y Sasha.

Con un piano de fondo, Shakira inicia diciéndole a su expareja que le agradece por todo lo que vivieron y que, si ahora él está confundido, ella lo está más.

“Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual”, canta la barranquillera.

La emotiva letra continúa diciendo que: “Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora he decidido estar sola”.

El coro de la triste balada es de las cosas que más han hablado los usuarios, pues retrataría a la perfección lo que habría pasado en la relación de Shakira y el exdefensa del FC Barcelona, con quien finalizó su relación en 2022.

“Se me perdió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido”.

El siguiente verso podría estar relacionado de manera indirecta a su otro tema musical, ‘Monotonía’, pues describe a la perfección el sentimiento de como la rutina puede llevar a la otra persona a desear cosas distintas a las que uno quiere en la relación.

“Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite”, dice la colombiana.

En todo muy sentido, Shakira sigue cantando: “Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba y que para mí todo era poco, insuficiente. Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente”.

Para los usuarios en redes este es uno de los mejores temas que tiene el álbum, no solo porque recuerda a los inicios de la barranquillera, sino por la vulnerabilidad que hay detrás de la canción, que sería le cierre de una serie de pistas dedicadas a Piqué y su posterior ruptura.

“Última es una carta escrita con lágrimas en los ojos y el corazón en la garganta”, “Se me pusieron los pelos de punta”, “Última es hermosísima”, “Shakira realmente nos está dando un temazo para llorar”, “Esta canción es más que un tema, esta canción es sentimiento”, “Que canción tan buena para finalizar, no solo el álbum” y “Es un dardo fuerte y directo”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Antes del lanzamiento de su nuevo álbum, Shakira había hablado sobre el proceso de incluir esta canción en el disco, asegurando que la agregó porque sintió que la tenía que sacar.

"Esta es una canción que la tenía enquistada y la tenía que sacar como sea. Ya se habían acabado los plazos de entregar el álbum y la saqué un poco contra la voluntad de todos porque ya no querían que hiciera más canciones”, dijo Shakira.

La artista indicó que al final le decían que tenía que entregar el álbum porque se había acabado el tiempo.

“No, no, no, no, espera que me queda una y la tengo que sacar y así fue”, argumentó la barranquillera.