La polémica declaración de Millie Bobby Brown por la que le ha recibido fuertes críticas: “entonces no seas actriz”

La reconocida actriz británica Millie Bobby Brown se encuentra en el ojo del huracán tras hacer una confesión que ha impactado al mundo, no solo del cine, sino también a miles de internautas alrededor del mundo.

Durante una entrevista con el medio The Sun, la estrella de la serie ‘Stranger Things’ admitió que no ve películas, ni siquiera en las que ella ha participado porque no puede concentrarse durante mucho tiempo en la pantalla.

La actriz, que le dio vida a Once en la popular serie de Netflix, cada vez agrega más trabajos cinematográficos a su corta carrera actoral al participar en cintas como Enola Holmes y su más reciente proyecto Damsel.

Pese a ser parte de la industria, para Brown no es necesario tener que involucrarse como espectadora de otros trabajos audiovisuales o los suyos propios para poder hacer su trabajo, sin embargo, sentarse por mucho tiempo a ver películas es algo que no puede hacer.

En su dialogo con The Sun admitió que: “No veo películas. La gente viene y me dice: ‘deberías ver esta que te va a cambiar la vida‘. Y yo pienso, ‘¿cuánto tiempo tendré que sentarme?’ Porque a mi cerebro y a mí no nos gusta ver, ni siquiera mis propias películas”.

La estrella de Hollywood señaló que su prometido, Jake Bongiovi, hijo del cantante, Jon Bon Jovi, si puede sentarse por horas y disfrutar ver películas. “Él se sienta y puede verlas todo el día. Para mí es imposible”, señaló.

No obstante, Millie comentó que en las raras ocasiones en las que puede ver películas siente que tiene que estar haciendo algo paralelamente para poder hacerlo, como “hornear, peinar al perro, o estar en la computadora”.

Esto porque siente que si no está haciendo algo “no me puedo sentar frente a la pantalla y verla por tanto tiempo”, pero eso no quiere decir que “el filme no sea épico y atractivo y brillante, o que no haya actuaciones increíbles. Yo amo a muchos de esos actores”.

Ante esta revelación, muchos internautas la han criticado fuertemente pues aseguran que su trabajo es ser actriz, por lo tanto, debería disfrutar otros proyectos que le ayuden a enriquecer su carrera.

“Eres actriz es tu trabajo, es como que a un pintor no le gusten los museos”, “Eso es parte de tu trabajo y no puedes convencerme de lo contrario”, “siento que no tiene sentido ser actor y no estar interesado en ver películas”, “Entonces no seas actriz” y “Ser actor y no ver películas es como ser escritor y no leer libros”, son algunos de los comentarios.

Esto es algo similar al caso de la actriz Kristen Stewart, reconocida por su papel en la saga de fantasía ‘Crepúsculo’, quien reveló que no soporta ver sus propias actuaciones.

Stewart reveló que no se siente cómoda viendo sus interpretaciones, pese a que varios de sus proyectos han sido aclamados y es su profesión.

“¡Es horrible! Siempre estoy pensando en los millones de cosas que podría haber hecho mejor o diferente. La idea de verme en la pantalla me llena de terror”, señaló.

Muchos alegan que este podría ser el caso de Bobby Brown, mientras que otros internautas señalan que en realidad se trata de un problema que llegó gracias a TikTok, una red social que según muchos ha hecho que las personas no puedan concentrarse o durar mucho tiempo viendo algo que dura más de 5 minutos.