La verdadera razón por la que Natalia Ramírez (Marcela Valencia) no estuvo en 'Ecomoda', la segunda parte de 'Betty, la Fea'

La novela más exitosa de todos los tiempos, ‘Yo soy Betty, la fea’, está dando de qué hablar últimamente debido a la nueva secuela que preparan Prime Video y el Canal RCN que retomará la historia desde el final de la serie original que terminó el 8 de mayo de 2001.

Sin embargo, en Colombia recuerdan que hubo una continuación de la primera parte que se llamó ‘Ecomoda’ y contaba la historia después del matrimonio de Betty (Ana María Orozco) y Armando (Jorge Enrique Abello) y la administración de la empresa de modas que los unió.

Si bien contó con gran parte del elenco original y la adhesión de nuevos personajes como Lorena Meritano y Geoffrey Deakin, no tuvo el mismo éxito que su antecesora y apenas duró cinco meses al aire. Además, se cree que no le fue bien, en parte, por la ausencia de dos personajes que fueron muy importantes en la primera parte: Natalia Ramírez (Marcela Valencia) y Lorna Cepeda (Patricia Fernández).

Precisamente, Natalia Ramírez, quien regresa con su icónico personaje la nueva secuela de ‘Betty, la fea’ del 2024, habló con el periodista Carlos Ochoa sobre su ausencia en ‘Ecomoda’ y señaló que todo se dio por cruces de tiempo con otro contrato.

“Ya estábamos cansados porque llevábamos dos años y medio grabando y habíamos dicho que en cuatro meses que nos íbamos, yo le preguntaba a Fernando Gaitán que si se acordaba que yo me iba porque no veía un final para Marcela y él me decía que tranquila, pasó el tiempo y llegó el día, ellos parece que no creían que nos íbamos a ir, entonces le dije a Eduardo que llamáramos porque nosotros nos íbamos y la historia no podía quedarse colgada, aquí no hay un final”, relató la actriz.

“Llamamos a Gabriel Reyes y este señor se volvió iracundo, pero nuestra decisión era inamovible, teníamos un contrato con Telemundo, nos llamaron a rectoría y todo, fue un desastre, pero Fernando resolvió y me escribió una escena muy hermosa que fue cuando Marcela le entrega Armando a Betty”, concluyó su historia Ramírez.

Posterior a esto, el periodista le preguntó si igual no la habían llamado para vincularla al nuevo proyecto y la actriz señaló que no, pues ella había comunicado con anterioridad que ya tenía otros contratos que atender.

Cabe recordar que en la última escena de Marcela Valencia, ella le cuenta a Betty todo lo que vivió Armando cuando ella se fue a Cartagena y lo arrepentido que estaba por haber jugado con sus sentimientos, además que la quería de verdad y no había quien cambiara esto, por lo que le dice que ella no se interpondrá en ese amor, que ella debe buscarlo si aún lo quiere y se va en un ascensor en compañía de su amiga Patricia (Lorna Cepeda).