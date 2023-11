Lluvia de críticas a Selena Gomez en redes sociales tras sus comentarios sobre el conflicto entre Israel y el grupo Hamás

Desde el inicio del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, varias celebridades han emitido sus opiniones y pensamientos sobre la situación que va escalando cada vez más en Medio Oriente.

Ahora, a casi un mes del inicio de la guerra, la famosa cantante y actriz Selena Gomez se pronunció al respecto, sin embargo, su opinión generó un gran debate en redes sociales y una ola de críticas en su contra.

La intérprete de ‘Single Soon’ tomó sus redes sociales para hablar sobre el conflicto entre Israel y el grupo Hamás señalando que, aunque quiera cambiar el mundo, sabe muy bien que una simple publicación de su parte no lo hará.

“Me he tomado un descanso de las redes sociales porque me rompe el corazón ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo”, comenzó diciendo la exchica Disney por medio de sus historias de Instagram.

La actriz de ‘Only Murdes in the Building’ continuó diciendo: “La gente que es torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a TODAS las personas, especialmente a los niños, y detener la violencia para siempre”.

“Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag. Simplemente, no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará”, finalizó.

Sin embargo, las palabras de Gomez no fueron bien recibidas por los internautas y algunos de sus fans, quienes la tildaron de “tibia” e “hipócrita”, ya que cuando inició la guerra en Ucrania, sí emitió un comunicado e instó a sus seguidores para que donaran.

“’Una publicación no ayudará’, dice la persona más seguida en Instagram”, “¿Cómo carajo logró victimizarse en una discusión sobre un genocidio?”, “’He estado tomando un descanso de las redes sociales’, pero hay varias capturas de pantalla en las que te gustan las publicaciones racistas y genocidas de Amy Schumer” y “para apoyar a Ucrania sí que sirven los post, pero para otras cosas no”, son algunas de las críticas que ha recibido la artista.

VEA TAMBIÉN Difunden el estado en el que quedó una pizzería luego de que Alan Ruck, actor de ‘Succession’, se metiera en ella con su camioneta o

Las internautas sacaron a relucir varias capturas de pantalla de otro tipo de conflictos o causas en las que Selena “ha tomado un bando” o ha hecho más cosas.

Mientras tanto, algunos de sus seguidores y otros usuarios en redes han tildado las críticas contra la cantante de “doble moral” pues mientras Cristiano Ronaldo es la persona más seguida de Instagram, hasta la fecha no se le ha exigido que emita su opinión sobre el conflicto.

“Díganle a Cristiano que hable sobre la situación de Israel y Palestina, o Messi a que sea más empático en lugar de presentarse a galas solo para recibir un premio inservible. A ustedes no les importan los heridos, muertos y afectados por las guerras, solo quieren a quién culpar”, expresó un usuario en redes.

Algunos de los fans de Gomez han señalado que en situaciones similares a esto siempre buscan culparla por cosas que no se les exigen a otros artistas, como: Taylor Swift, Demi Lovato, Ariana Grande, Miley Cyrus y Adele, quienes hasta la fecha tampoco han hablado sobre la situación.

Asimismo, explicaron que, como Selena, otras celebridades han decidido tomar ningún bando, sino preocuparse única y exclusivamente en las víctimas de ambos bandos. Ante las fuertes críticas que ha recibido, Selena no se ha pronunciado al respecto.