Lo que le molestó al actor mexicano Mark Tacher de vivir en Colombia cuando grabó ‘La hija del Mariachi’

La novela ‘La hija del Mariachi’ ha sido una de las producciones colombianas más exitosas de los últimos tiempos, pues la historia de amor entre Francisco Lara y Rosario Guerrero que se dio en el Plaza Garibaldi cautivó a los televidentes.

La novela emitida por el Canal RCN contaba la historia del millonario mexicano Emiliano Sánchez Gallardo quien se vio involucrado en caso de estafa y quienes eran sus supuestos amigos le aconsejaron que huyera del país para ponerse a salvo, lo que lo convirtió en un prófugo de la justicia. Emiliano llega a Colombia y no puede hacer uso de su dinero por mucho tiempo, pues es robado y golpeado por unos delincuentes, así que, desesperado por buscar un teléfono para comunicarse con México para saber de su situación legal, llega al Plaza Garibaldi donde conoce a Rosario Guerrero, una cantante de rancheras del lugar.

Cuando Emiliano logra hablar con sus “socios” en México, ellos le recomiendan que debe olvidarse de quién es y cambiar de vida y hasta de nombre mientras todo pasa en el caso de la estafa, así que toma la decisión de hacer un cambio radical y muestra su talento como cantante de rancheras en el Plaza Garibaldi, ganándose un lugar como cantante, cambiando su nombre a Francisco Lara, empezando a vivir una historia de amor con Rosario y una rivalidad con Manuel Rodríguez “El Coloso de Jalisco”, que terminó siendo una amistad muy a su estilo.

Gracias al éxito de ‘La hija del mariachi’, la vida del actor mexicano Mark Tacher, quien fue el protagonista, cambió para bien, pues en su país había hecho varios papeles y hasta protagónicos sin mayor éxito hasta que interpretó a Emiliano Sánchez Gallardo.

En una entrevista para el canal de YouTube ‘Perversiones de un café’, Tacher habló del gran éxito de la novela colombiana y lo que esto significó para él, pues “le cambió la vida” este personaje; sin embargo, no todo fue bueno para él y relató lo que le molestó de su estancia en Colombia.

“La Hija del Mariachi fue un parte aguas en mi carrera, pero yo no podía salir de mi casa en Colombia, me tuve que cambiar tres veces de residencia porque los fans encontraban donde yo estaba y no me dejaban salir al canal a grabar, entonces era un poquito estresante y me molestaba mucho, porque no podía llegar puntual a las grabaciones y yo soy muy disciplinado”, afirmó el actor mexicano.

Sin embargo, también destacó lo que su fama le trajo en la sociedad: “Algunas veces si me enojé y hasta me asusté, pero al mismo tiempo, cuando yo iba a restaurantes o a lugares es que no hacía filas ni nada, como lo dijo Leonardo DiCaprio, de lo único que me ha servido ser un VIP en el mundo es que no hago filas en un restaurante”.