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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Juan Luis Guerra

Los artistas colombianos que se unieron para lanzar una canción que le rinde tributo a Juan Luis Guerra

septiembre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrante del equipo de Juan Luis Guerra fue víctima de robo en Bogotá
Juan Luis Guerra - Foto tomada de: (EFE)
Oye Sebas y El Caribefunk quisieron homenajear al dominicano no solo por su larga trayectoria en la música, sino por su amplia influencia.

Oye Sebas presentará ‘Le canto a Juan Luis’, una colaboración con El Caribefunk que rinde homenaje al legado de Juan Luis Guerra y celebra la música como un espacio de encuentro, esperanza y construcción de paz.

El cantautor colombiano Oye Sebas continúa revelando las canciones que harán parte de Raíz Juglar, su próximo álbum de estudio previsto para finales de 2026. En esta ocasión presenta ‘Le canto a Juan Luis’, un sencillo que nace de la admiración compartida por la obra de Juan Luis Guerra y de la convicción de que la música tropical puede ser también un vehículo para transmitir mensajes profundos.

‘Le canto a Juan Luis’ toma como punto de partida el juego de palabras entre el nombre del artista dominicano y la palabra guerra para construir una declaración sencilla y contundente: celebrar las canciones que unen, acompañan y generan esperanza. Además de ser un homenaje musical, la obra se convierte en un reconocimiento a los valores que la música de Juan Luis Guerra ha transmitido durante décadas a distintas generaciones de artistas y oyentes latinoamericanos.

La canción surgió hace algunos años durante un concierto de Juan Luis Guerra en Barcelona, en medio del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Allí, una frase proyectada en el festival quedó resonando en la memoria del artista: “No a la guerra, sí a Juan Luis”. Ese mensaje sembró una pregunta que terminó convirtiéndose en canción: ¿qué pasaría si en lugar de cantarle a la guerra, a la violencia o al desamor, le cantáramos a la paz?

Sobre la colaboración con El Caribefunk

El sencillo cuenta con la participación especial de El Caribefunk, una de las agrupaciones independientes más representativas de la música colombiana contemporánea. La colaboración nació de manera espontánea durante las sesiones de grabación en Barcelona, cuando el productor Carlos Manzanares identificó en la composición una afinidad natural con el universo sonoro de la banda. La respuesta fue inmediata y, desde entonces, la relación artística se transformó también en una amistad y una serie de encuentros musicales que fortalecieron el proyecto.

Para Oye Sebas, El Caribefunk representa una forma de entender el Caribe que va más allá de una región geográfica: una identidad cultural atravesada por la alegría, la sensibilidad, la celebración y el mensaje social. Esa conexión se refleja en una canción que abraza los sonidos tropicales y amplía los paisajes sonoros de Raíz Juglar, un álbum concebido como un recorrido por distintas geografías emocionales y musicales de Colombia y Latinoamérica.

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