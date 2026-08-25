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Martes, 25 de agosto de 2026
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SpaceX anuncia un nuevo puerto espacial con capacidad para una docena de vuelos anuales de Starship: este es el lugar que escogió

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La compañía aeroespacial iniciará obras en 2027 cerca de Pecan Island con miras a realizar su primer lanzamiento orbital en 2029.
La compañía aeroespacial iniciará obras en 2027 cerca de Pecan Island con miras a realizar su primer lanzamiento orbital en 2029.
La compañía aeroespacial iniciará obras en 2027 cerca de Pecan Island con miras a realizar su primer lanzamiento orbital en 2029.

En un movimiento estratégico para expandir su capacidad logística y de lanzamiento global, SpaceX anunció de manera oficial la creación de Starbase, Luisiana, un complejo espacial de más de 100.000 millones de dólares ubicado en el sur del estado, en inmediaciones de Pecan Island.

La nueva infraestructura comenzará su fase de construcción en 2027, con la meta de ejecutar el primer despegue del sistema Starship desde suelo norteamericano en 2029.

El megaproyecto está diseñado para operar a gran escala y soportar miles de vuelos anuales de la nave superpesada, consolidando la visión interplanetaria de la firma aeroespacial.


El puerto espacial de Luisiana se concibe como un complejo totalmente autosostenible que integra verticales clave de la cadena aeroespacial y logística, las instalaciones dedicadas a la fabricación masiva de propelentes y plantas internas de generación de energía.

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Un puerto marítimo de aguas profundas para el transporte de naves y componentes pesados, además de un aeropuerto propio, tendrá hogares de ensamblaje, pruebas integradas y zonas de reacondicionamiento rápido de naves Starship.

La inversión privada superior a los 100 mil millones proyecta la creación de más de 3.000 nuevos empleos, aprovechando la mano de obra especializada de la región en ingeniería costera, construcción industrial pesada y energía.

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La compañía se sumará a los proyectos del Plan Maestro Costero de Luisiana y de la Ley de Planificación, Protección y Restauración de Humedales Costeros, financiado la instalación de rompeolas de protección en el Golfo de México para disipar la energía del oleaje y frenar la degradación de los ecosistemas locales.

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