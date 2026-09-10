"La Fiscalía chilena expone claramente que el financista del asesinato de mi hermano es Diosdado Cabello": habla el hermano de Ronald Ojeda en NTN24

La Fiscalía chilena señala a Diosdado Cabello de contratar al Tren de Aragua para asesinar al militar opositor venezolano Ronald Ojeda.

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En entrevista con el programa La Noche de NTN24, Javier Eduardo Ojeda, hermano de Ronald Ojeda, dijo al respecto: "Recibimos este juicio después de dos años que han sido bastante dolorosos para la familia; seguimos buscando justicia. Este juicio representa el inicio de un proceso, que nosotros esperamos concluya de la mejor manera".

Posteriormente, pronunció: "Que se logre el castigo y la aplicación de la ley a quienes han participado en este crimen, en este secuestro, tortura y asesinato de mi hermano, tanto los actores materiales como los intelectuales".

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Al ser consultado sobre lo que espera respecto a la justicia internacional contra Diosdado Cabello, el entrevistado sostuvo: "Esperamos justicia, esperamos que la justicia chilena actúe como hasta los momentos lo ha estado demostrando, y que logre concretar la captura del autor, financista e intelectual del hecho... La fiscalía chilena expone claramente que el financista y el actor intelectual del secuestro, tortura y asesinato de mi hermano es Diosdado Cabello".

Inició en Chile el primer juicio oral contra uno de los implicados en el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, un caso que ha revelado presuntos vínculos entre la cúpula del régimen chavista de Venezuela y el crimen organizado transnacional.

En el banquillo está también Maickel David Villegas Rodríguez, a quien la Fiscalía chilena acusa de haber participado directamente en la operación ejecutada en febrero de 2024.

El exmilitar venezolano fue asesinado en Chile en el marco de una operación vinculada al crimen organizado debido a su condición de exoficial, disidente político del régimen de Nicolás Maduro y refugiado en el país.

Su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, enterrado a 1,4 metros de profundidad y cubierto con cemento en un asentamiento irregular (toma) en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile.

Puntualmente, el cadáver fue hallado el 1 de marzo de 2024, diez días después de su secuestro, durante un operativo policial.

Ojeda, cabe recordar, fue señalado por el régimen de Maduro de participar en planes conspirativos.

Fue detenido y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde. Logró escapar de manera clandestina de la cárcel a finales de 2017.