"Tenemos que pasar la página con estos casos": DT de la Vinotinto sobre la ausencia en reciente convocatoria de jugadores como Fariñez, Soteldo y Savarino

Mediante una rueda de prensa, el director técnico de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, fue consultado sobre la ausencia en la reciente convocatoria de jugadores como Wuilker Fariñez, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino.

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Al respecto, el estratega venezolano sostuvo: "Creo que ya tenemos que pasar la página con estos casos en particular; no nos hace bien. Yo soy protector de nuestra selección; no me gusta meterme en ese entorno de polémica".

Posteriormente, dijo: "Si están o no están, es una decisión que nosotros tomamos en base a muchos elementos. Siempre nos basamos en el presente (del jugador)".

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Finalmente, sobre ese asunto, el entrenador dejó claro que la disciplina interna y la armonía del grupo están por encima de cualquier nombre.

La selección venezolana de fútbol sumará un tercer partido a su gira por Asia. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que la Vinotinto se medirá ante Jordania el martes 6 de octubre en Amán.

El encuentro se incorporará a la agenda del combinado venezolano durante la ventana internacional extendida.

Con ello, el cuerpo técnico encabezado por Oswaldo Vizcarrondo busca dar con el "molde exacto" para enfrentar tanto la próxima Copa América como las venideras Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2030.

Con la incorporación de Jordania, el calendario de Venezuela en Asia queda de la siguiente manera:

Japón vs. Venezuela: lunes 28 de septiembre. Corea del Sur vs. Venezuela: viernes 2 de octubre. Jordania vs. Venezuela: martes 6 de octubre.

La gira permitirá al combinado nacional continuar con su preparación, dar minutos a distintos jugadores y evaluar nuevos talentos.