NTN24
Martes, 15 de septiembre de 2026
Martes, 15 de septiembre de 2026
Selección de Venezuela

"Tenemos que pasar la página con estos casos": DT de la Vinotinto sobre la ausencia en reciente convocatoria de jugadores como Fariñez, Soteldo y Savarino

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Oswaldo Vizcarrondo, director técnico de la Vinotinto - Foto: EFE
Oswaldo Vizcarrondo, director técnico de la Vinotinto - Foto: EFE
El entrenador venezolano dejó claro que la disciplina interna y la armonía del grupo están por encima de cualquier nombre.

Mediante una rueda de prensa, el director técnico de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, fue consultado sobre la ausencia en la reciente convocatoria de jugadores como Wuilker Fariñez, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino.

o

Al respecto, el estratega venezolano sostuvo: "Creo que ya tenemos que pasar la página con estos casos en particular; no nos hace bien. Yo soy protector de nuestra selección; no me gusta meterme en ese entorno de polémica".

Posteriormente, dijo: "Si están o no están, es una decisión que nosotros tomamos en base a muchos elementos. Siempre nos basamos en el presente (del jugador)".

o

Finalmente, sobre ese asunto, el entrenador dejó claro que la disciplina interna y la armonía del grupo están por encima de cualquier nombre.

La selección venezolana de fútbol sumará un tercer partido a su gira por Asia. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que la Vinotinto se medirá ante Jordania el martes 6 de octubre en Amán.

El encuentro se incorporará a la agenda del combinado venezolano durante la ventana internacional extendida.

o

Con ello, el cuerpo técnico encabezado por Oswaldo Vizcarrondo busca dar con el "molde exacto" para enfrentar tanto la próxima Copa América como las venideras Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2030.

Con la incorporación de Jordania, el calendario de Venezuela en Asia queda de la siguiente manera:

  1. Japón vs. Venezuela: lunes 28 de septiembre.
  2. Corea del Sur vs. Venezuela: viernes 2 de octubre.
  3. Jordania vs. Venezuela: martes 6 de octubre.

La gira permitirá al combinado nacional continuar con su preparación, dar minutos a distintos jugadores y evaluar nuevos talentos.

Temas relacionados:

Selección de Venezuela

La Vinotinto

Vinotinto

Oswaldo Vizcarrondo

Yeferson Soteldo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Saab se declaró culpable: Así era como Diosdado Cabello negaba vínculos con el testaferro de Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Pdvsa - Foto AFP
Administración Trump

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Refuerzan la seguridad en COlombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Diosdado Cabello/ Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está colaborando para evitar hacer compañía a Nicolás Maduro": analista sobre caso Alex Saab

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
"Recibimos este Gobierno en una situación de penuria": Lula da Silva
Brasil

Lula está perdiendo terreno frente a Flávio Bolsonaro y Brasil se acerca a unas reñidas elecciones presidenciales: lo que marcan las encuestas

Foto X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Operación Cazador: abatido jefe del Clan del Golfo que ordenaba extorsiones, secuestros y homicidios

Policías de ICE-Foto: AFP
ICE

Una madre e hija ecuatorianas fueron detenidas por ICE cuando se encontraban en un hospital de Florida

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
"Recibimos este Gobierno en una situación de penuria": Lula da Silva
Brasil

Lula está perdiendo terreno frente a Flávio Bolsonaro y Brasil se acerca a unas reñidas elecciones presidenciales: lo que marcan las encuestas

Foto X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Operación Cazador: abatido jefe del Clan del Golfo que ordenaba extorsiones, secuestros y homicidios

Policías de ICE-Foto: AFP
ICE

Una madre e hija ecuatorianas fueron detenidas por ICE cuando se encontraban en un hospital de Florida

Funeral Ratko Mladic- EFE
Serbia

Condenado por genocidio recibe funeral con honores en Serbia y genera rechazo internacional

Fútbol venezolano - Foto de referencia: EFE
Venezuela

Zamora golea 5-0 y tres clubes quedan igualados en la cima de la Copa Venezuela

Liverpool | Foto: EFE
Fútbol

Revelan que el Liverpool tendría acordado el fichaje por más de 100 millones de euros de un bicampeón de la UEFA Champions League

Angie Rodríguez denunció a Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, pide revocar permiso de Petro para salir de Colombia por denuncia presentada ante la Cámara

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023