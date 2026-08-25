Stephanie Cayo rompe el silencio y aclara los rumores de embarazo tras inesperada fotografía con Alejandro Sanz

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúa despertando interés entre sus seguidores.

Desde que ambos hicieron pública su relación sentimental a comienzos de 2026, sus apariciones y publicaciones en redes sociales han generado todo tipo de comentarios.

En esta ocasión, una fotografía tomada durante unas vacaciones en España fue suficiente para que surgieran especulaciones sobre un posible embarazo de la actriz peruana. La imagen, compartida durante el viaje que realizó junto al cantante y un grupo de amigos, rápidamente captó la atención de los usuarios.

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En la postal, Stephanie Cayo aparece recostada, sonriente y formando un corazón con sus manos sobre el abdomen. El gesto fue interpretado por algunos internautas como una posible señal de que la pareja estaría esperando a su primer hijo.

Ante la cantidad de comentarios y preguntas que comenzó a recibir, la actriz decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram. Incluso contó que los rumores llegaron hasta su círculo familiar, pues algunos de sus allegados también quisieron saber si había algo de cierto en las especulaciones.

“Hasta mi madre me ha preguntado”, comentó Cayo al referirse a la reacción que provocó la fotografía.

Sin embargo, la actriz fue contundente al aclarar que no está embarazada. “La respuesta es no”, señaló, poniendo fin a las versiones que apuntaban a la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Cabe recordar que Alejandro Sanz ya es padre de cuatro hijos: Alma, Dylan, Alexander y Manuela, quienes nacieron de relaciones anteriores. Stephanie Cayo, por su parte, no tiene hijos.

La pareja hizo oficial su romance a comienzos de este año, una noticia que generó gran interés debido a la diferencia de edad de más de dos décadas que existe entre ambos.

Pese a que su relación sentimental es reciente, Cayo explicó que conoce al cantante desde hace varios años. De acuerdo con la actriz, antes de casarse ya tenían contacto y, con el paso del tiempo, construyeron una amistad que posteriormente evolucionó de manera natural.

“Hace muchos años. Antes de que yo me casara ya nos conocíamos, después de mucho tiempo se fue construyendo una amistad muy bonita y respetuosa. Todo se dio de manera muy natural y tranquila”, explicó la peruana en una entrevista.