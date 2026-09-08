NTN24
Martes, 08 de septiembre de 2026
Martes, 08 de septiembre de 2026
Marco Rubio

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 analiza y repasa un momento crucial para Colombia con la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, así como los complejos desafíos que dejó Petro para la nueva administración de De la Espriella.

Este martes comenzó una nueva y crucial etapa entre Estados Unidos y Colombia con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país sudamericano, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella.

Ambas naciones pasan del conflicto, de la enemistad y el entendimiento que dejó el expresidente Gustavo Petro a la recomposición de la que siempre fue una relación histórica.

o

El exmandatario, vale recordar, arremetió en repetidas ocasiones con una narrativa violenta contra Washington y fue sancionado por la administración de Donald Trump junto a su círculo familiar, incluido en la lista OFAC, y terminó hasta con la visa revocada.

Tanto fue el malestar ocasionado por Petro, que no solo tiró por la borda la fundamental relación entre Bogotá y Washington, sino que por primera vez un mandatario de Estados Unidos consideró que Colombia estaba gobernada por un líder del narcotráfico.

Y es que el presidente Donald Trump calificó a Petro en su momento de lunático, de ser "un líder del narcotráfico" y lo culpó de fomentar la producción masiva de drogas.

Sin embargo, la vista de Rubio, así como la reactivación de las alianzas bilaterales estratégicas, dan por terminada la vergonzosa crisis política, diplomática y comercial que desató el entonces presidente Petro.

Rubio llegó el martes a la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, y allí selló la nueva relación con De la Espriella en tres puntos fundamentales: seguridad, comercio y valores occidentales.

En cuanto a la cooperación en seguridad y lucha contra el narcoterrorismo, los objetivos son enormes para el gobierno de Abelardo de la Espriella debido a una herencia compleja que le dejó su antecesor.

No obstante, en las primeras semanas de su gobierno, De la Espriella ha combatido con mano dura a los grupos criminales y ya ha empezado a dar resultado su política contra el narcoterrorismo.

Asimismo, Colombia busca la suspensión de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump durante el Gobierno Petro.

El mandatario De la Espriella busca alivios a los empresarios tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

o

Es importante mencionar que desde el 24 de julio Colombia enfrenta un arancel adicional del 12,5%, con el sector de las flores como el más golpeado: 8 de cada 10 dólares de exportación floricultora colombiana dependen del mercado americano y quedaron fuera de cualquier exclusión.

Con el análisis de Daniel Palacios, excandidato a la presidencia de Colombia y exministro del Interior, y de Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia y exembajador en Estados Unidos, así como con la entrevista del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, a Marco Rubio, La Noche de NTN24 pone el punto clave de la noticia en un momento histórico para Colombia.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El apretón de manos entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio con el que dieron inicio a su reunión en Barranquilla

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

"Hemos visto en un mes más acciones concretas contra las bandas criminales que lo que vimos en cuatro años": Marco Rubio en entrevista con Noticias RCN y NTN24

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno de Colombia

"Petro dejó la casa fiscal de Colombia completamente desorganizada": Alberto Bernal

Países que integran el Escudo de las Américas se solidarizan con Bolivia - Foto: EFE
Escudo de las Américas

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Visitas claves de Francis Donova y Marco Rubio en el fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y Colombia – Fotos: AFP
Visita

La visita del jefe del Comando Sur y Rubio a Colombia “busca ampliar y fortalecer el esfuerzo conjunto”

Marco Rubio, Abelardo de la Espriella y Omar Bula (AFP)
Marco Rubio

"Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país": contundente mensaje de Marco Rubio tras reunión con De la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Colombia | EFE
Terremoto en Colombia

Estos son los alarmantes reportes que deja el devastador terremoto en Colombia

Nuevo juego de la Casa Blanca - Canva y redes
Videojuegos

La Casa Blanca lanzó una plataforma con polémicos pasatiempos incluido un ‘Snake’ de deportaciones

Viviendas afectadas por terremotos en el municipio Chacao en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Chacao

Autoridades reportan más de 5.500 apartamentos afectados por los terremotos en el municipio Chacao, Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia | EFE
Terremoto en Colombia

Estos son los alarmantes reportes que deja el devastador terremoto en Colombia

Nuevo juego de la Casa Blanca - Canva y redes
Videojuegos

La Casa Blanca lanzó una plataforma con polémicos pasatiempos incluido un ‘Snake’ de deportaciones

Partido de voleibol - Foto de referencia: EFE
voleibol

Venezuela se corona campeona de la Copa Panamericana Sub-17 de Voleibol

Viviendas afectadas por terremotos en el municipio Chacao en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Chacao

Autoridades reportan más de 5.500 apartamentos afectados por los terremotos en el municipio Chacao, Venezuela

Automóviles atrapados en Perú (EFE)
Perú

Así evacúan en helicópteros a más de 300 personas que quedaron varadas tras aluvión por la dana Aníbal en acantilado cerca al océano Pacífico

Colombia ante Venezuela en la Liga de Naciones femenina - Foto: EFE
Mundial femenino

Esta es la fecha en la que se conocerán los rivales de Colombia en el Mundial femenino: Venezuela podría hacer historia

Asesinan esmeraldero en Bogotá - Captura de X
Bogotá

Asesinan en Bogotá a reconocido esmeraldero y exconcejal de Boyacá: van más de 11 empresarios del gremio muertos desde 2021

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023