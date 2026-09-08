Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Este martes comenzó una nueva y crucial etapa entre Estados Unidos y Colombia con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país sudamericano, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella.

Ambas naciones pasan del conflicto, de la enemistad y el entendimiento que dejó el expresidente Gustavo Petro a la recomposición de la que siempre fue una relación histórica.

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El exmandatario, vale recordar, arremetió en repetidas ocasiones con una narrativa violenta contra Washington y fue sancionado por la administración de Donald Trump junto a su círculo familiar, incluido en la lista OFAC, y terminó hasta con la visa revocada.

Tanto fue el malestar ocasionado por Petro, que no solo tiró por la borda la fundamental relación entre Bogotá y Washington, sino que por primera vez un mandatario de Estados Unidos consideró que Colombia estaba gobernada por un líder del narcotráfico.

Y es que el presidente Donald Trump calificó a Petro en su momento de lunático, de ser "un líder del narcotráfico" y lo culpó de fomentar la producción masiva de drogas.

Sin embargo, la vista de Rubio, así como la reactivación de las alianzas bilaterales estratégicas, dan por terminada la vergonzosa crisis política, diplomática y comercial que desató el entonces presidente Petro.

Rubio llegó el martes a la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, y allí selló la nueva relación con De la Espriella en tres puntos fundamentales: seguridad, comercio y valores occidentales.

En cuanto a la cooperación en seguridad y lucha contra el narcoterrorismo, los objetivos son enormes para el gobierno de Abelardo de la Espriella debido a una herencia compleja que le dejó su antecesor.

No obstante, en las primeras semanas de su gobierno, De la Espriella ha combatido con mano dura a los grupos criminales y ya ha empezado a dar resultado su política contra el narcoterrorismo.

Asimismo, Colombia busca la suspensión de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump durante el Gobierno Petro.

El mandatario De la Espriella busca alivios a los empresarios tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

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Es importante mencionar que desde el 24 de julio Colombia enfrenta un arancel adicional del 12,5%, con el sector de las flores como el más golpeado: 8 de cada 10 dólares de exportación floricultora colombiana dependen del mercado americano y quedaron fuera de cualquier exclusión.

Con el análisis de Daniel Palacios, excandidato a la presidencia de Colombia y exministro del Interior, y de Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia y exembajador en Estados Unidos, así como con la entrevista del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, a Marco Rubio, La Noche de NTN24 pone el punto clave de la noticia en un momento histórico para Colombia.