En imágenes quedó captado cuando niño de un año fue abandonado frente a una vivienda en Bogotá: esto se sabe

Un niño de aproximadamente un año de edad fue rescatado durante la madrugada luego de ser abandonado frente a una vivienda ubicada en el barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, Bogotá.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los uniformados llegaron al lugar después de que un residente del sector alertara sobre unos golpes que había escuchado en la puerta de su vivienda. Al verificar lo ocurrido, encontraron al menor dormido a la intemperie, acompañado únicamente de una maleta con elementos para su cuidado y algunos juguetes.

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Tras ponerlo a salvo, las autoridades iniciaron las primeras indagaciones para establecer las circunstancias en las que el niño terminó frente a la vivienda. Como parte de estas labores, se adelantaron recorridos por el sector y se recopilaron videos de las cámaras de seguridad.

En las imágenes obtenidas por las autoridades se observa a una mujer que llevaba al menor en brazos horas antes de que fuera encontrado. Este material hace parte de la investigación y será clave para establecer quién es la mujer y determinar qué ocurrió antes de que el niño fuera dejado en el lugar.

La atención del caso estuvo a cargo de patrullas de vigilancia y uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, quienes activaron los protocolos correspondientes para garantizar la protección del menor.

¿Qué pasó con el niño?

Después de la intervención de las autoridades, se activó la ruta de atención integral y el menor fue trasladado y dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes para el restablecimiento de sus derechos.

Cabe resaltar que el ICBF cuenta con una ruta específica para atender a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados. Dentro de este proceso se busca determinar las circunstancias del caso y establecer las medidas de protección que correspondan.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y revisando el material de las cámaras de seguridad para establecer las circunstancias que rodearon el abandono del niño y determinar quién lo dejó frente a la vivienda.

Finalmente, el ICBF también mantiene habilitada la Línea 141, gratuita y disponible las 24 horas para recibir reportes relacionados con situaciones que puedan afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades reiteran que cualquier situación en la que un menor pueda encontrarse en riesgo debe ser reportada de inmediato a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea 141 del ICBF.