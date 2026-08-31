El expresidente Petro salió del país por primera vez tras dejar el poder y ser autorizado por el Senado de Colombia: este es su destino

El expresidente colombiano Gustavo Petro salió en las últimas horas del país, semanas después de dejar el poder y recibir la autorización del Senado.

A través de un video publicado en redes sociales se conoció el destino del expresidente, quien por ley tuvo que solicitar ante el Congreso un permiso para dejar el territorio nacional.

El exmandatario arribó recientemente a México, donde llevará a cabo una agenda académica, según se conoció tras la solicitud presentada al Senado de la República.

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En el video se observa a Petro arribando al aeropuerto de Ciudad de México, donde tendrá una agenda académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al expresidente se le ve caminando por el aeropuerto de la capital mexicana hasta la salida y después subiendo a una camioneta blindada.

Según la información divulgada, el exmandatario ofrecerá una conferencia sobre Economía política del Cambio Climático en la UNAM.

Fuentes del Senado de la República dieron a conocer días atrás que el expresidente Gustavo Petro envió una carta en la que informó que prepara una salida del país. En el documento, Petro notificó que viajará a México el próximo 30 de agosto y que tiene previsto regresar a Colombia el 2 de septiembre.

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“De la manera más atenta me permito informar que saldré del territorio nacional el día 30 de agosto de 2026 con destino a la Ciudad de México, regresando el día 2 de septiembre de 2026, con motivo de participar en un evento de carácter académico”, dice la comunicación.

Esta carta fue enviada por Petro al presidente del Senado, Honorio Henríquez, y al secretario general de esa corporación, Diego Alejandro González. Cabe resaltar que, hace varios días, se votó a favor de la autorización solicitada por Gustavo Petro al Congreso para salir del país.