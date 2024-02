Los creadores del juego UNO advierten sobre regla con cartas +2 y +4 que estaba siendo mal utilizada

El juego de mesa UNO es uno de los entretenimientos más populares con el que se divierten amigos y familias de distintos países alrededor del mundo.

El UNO, que consiste en un grupo de cartas de distintos números y colores, da como ganador al jugador que primero gaste todas las tarjetas, quien debe gritar UNO cuando le quede la última.

No obstante, cada grupo de jugadores ha instalado lo que se denomina reglas de la casa, que consiste en adaptar el juego a cada situación y dependiendo de lo que comparta con cada uno de los contrincantes.

Esta diversidad ha generado discusiones en redes sociales, lo que ha obligado a la cuenta oficial del juego en X a aclarar algunas situaciones.

Una de las dudas más consultadas está relacionada con el uso que se le puede dar a las cartas +2 y +4, las cuales consisten en robar dos o cuatro tarjetas, respectivamente. Algunos jugadores han indicado que utilizan de manera estratégica estas cartas para evitar robar y acumular un número mayor para el contrincante siguiente que no pueda contrarrestarlo.

“Si anotas un +2… ¿puede la persona que tenía que robar 2, poner una tarjeta +2 y hacer que la siguiente persona saque 4”, preguntó un usuario.

Sin embargo, los creadores del juego advirtieron que dicha regla está mal aplicada y no se acopla a las normas originales. Al ser consultado en su cuenta de X al respecto, el juego UNO aclaró que las cartas con la denominación +2 y +4 no se pueden contrarrestar, por lo que el afectado no tiene otra opción que robar el número indicado.

Esto incidiría también la acumulación de cartas que afectaría a otro contrincante, ya que no sería posible que los jugadores se vieran penalizados robando un número indeterminado de ellas.

“Los rumores son ciertos. No puedes oficialmente apilar un +2 sobre un +2”, advirtió la cuenta oficial del juego UNO.

“Cuando se juega un +4, el siguiente jugador debe robar esas cartas y perder su turno”, subrayó en otro posteo.