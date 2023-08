Luis Fonsi se queda sin luz en pleno concierto y cuenta la anécdota en redes sociales

El cantautor puertorriqueño Luis Alfonso Rodríguez, conocido artísticamente como Luis Fonsi, se quedó sin energía eléctrica en pleno concierto en la ciudad de Cabra, en Córdoba, España.

Así lo reconoció el intérprete de “Despacito” a través de sus redes sociales en donde contó su experiencia, ocurrida el pasado viernes 18 de agosto en el marco de su Tour 2023.

Según indicó el artista, todo sucedió cuando se disponía a interpretar la canción “Corazón en la maleta” ante unos 2.500 fanáticos que acudieron al Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz.

"Pasó algo que nunca me había pasado. Cuando empecé a cantar Corazón en la maleta, justo en el comienzo de la canción, en el primer verso, se nos fue la corriente, toda la electricidad del anfiteatro, por ende las consolas y todo se apagó", explicó.

Por otra parte, indicó que el percance no fue impedimento para que siguiera la presentación, sin importar que los asistentes escucharan su voz.

"Nosotros seguimos tocando y cantando, aunque en realidad pues no se escuchaba. Pero no paramos, los bailarines siguieron bailando y nosotros seguimos porque el público no dejó de cantar", añadió.

El cantante portorriqueño manifestó en la publicación de TikTok que la falla técnica se convirtió en un momento mágico. "Es una de esas cosas que se quedarán grabadas para siempre", concluyó.

El video compartido en la red social TikTok muestra a los asistentes cantando y saltando junto al artista al son de la batería, único instrumento que resuena en el lugar.

Asimismo, se detalla cómo unas pocas luces del escenario quedan encendidas mientras que los espectadores disfrutan del inédito momento.