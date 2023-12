“Mi intro es el himno nacional y eso emociona a la gente que lleva años sin ir a Colombia”: Fumaratto, el rey de la guaracha

Daniel Mateo Quintero Posada, mejor conocido como Fumaratto, es considerado el ‘rey de la guaracha’, un género de música electrónica que se forjó en Colombia y del cual él es uno de los pioneros.

El DJ ha logrado sobresalir pese a las constantes críticas que recibe el género que toca, pues, a pesar de lo que se dice en redes sociales, la guaracha ha logrado abrirse espacio en la electrónica y algunos artistas de la escena como Nina Kravitz lo ha tocado en algunas de sus presentaciones.

Fumaratto acaba de tener una exitosa gira por Europa y compartió su experiencia y más en Flash Fashion de NTN24.

El DJ colombiano comentó que parte de su éxito ha sido el no prestarle atención a las críticas que le hacen al género y continuar trabajando, pues sabe que la guaracha es de amores y odios, pero se está abriendo campo en la industria musical.

“La manera más inteligente que he encontrado para trascender ha sido no hacerle eco a las críticas, no pelear en redes sociales porque es muy difícil que alguien tenga la razón, lo mejor manera de responder en esas batallas es salir adelante y buscar espacios que ayuden a replantearse a la gente que critica algo cultural y artístico”, aseveró el DJ.

Sobre su crecimiento como artista a nivel internacional, habló sobre sus presentaciones y aseveró que le gusta llevarle emociones a sus compatriotas que viven fuera de Colombia: “He tenido innumerables veces de tocar fuera de mi país y el intro de mis presentaciones es el himno nacional y la gente se conecta emocionalmente porque hay personas que llevan más de 10 años sin ir a Colombia y no lo escuchan hace tiempo”.

Por último, Fumaratto dijo: “mi mensaje para quienes nos ven es que hay muchos artistas, pero pocas buenas personas, así suene retórico y a discurso político, de verdad no saben lo que vale ser una buena persona en un escenario”.