Muere a los 93 años el actor Tom Skerritt, inolvidable estrella de clásicos del cine como ‘Alien’ y ‘Top Gun’

El célebre actor norteamericano Tom Skerritt, galardonado con un premio Emmy y reconocido por sus memorables interpretaciones en producciones taquilleras de la historia del cine como 'Alien' y 'Top Gun', falleció a la edad de 93 años por causas naturales, según confirmaron sus familiares a través de un comunicado público.

Nacido en la ciudad de Detroit, estado de Míchigan, el 25 de agosto de 1933, el artista sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de consolidar una prolífica carrera actoral que abarcó más de seis décadas en la gran y la pequeña pantalla.

Tras incursionar en el cine en 1962 con el drama bélico War Hunt, Skerritt alcanzó la consagración internacional al encarnar al capitán Dallas en la emblemática cinta de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott en 1979, así como al comandante Mike ‘Viper’ Metcalf en la exitosa película protagonizada por Tom Cruise en la década de los 80s.

“Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas”, expresaron los familiares del fallecido artista en el mensaje difundido.

A lo largo de su trayectoria, el intérprete también brilló en la televisión al alzarse con el galardón de la Academia de Televisión como mejor actor principal por su aclamado rol del sheriff Jimmy Brock en la exitosa serie dramática Picket Fences.

El fallecimiento de una figura tan entrañable de la cinematografía norteamericana enluta a la comunidad artística internacional y a las legiones de cinéfilos que disfrutaron de su talento.

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La versatilidad interpretativa y la disciplina profesional mostrada por Skerritt a lo largo de su vida seguirán como referencia para las nuevas generaciones de creadores en el séptimo arte.