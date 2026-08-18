Muere a los 83 años el mago español Juan Tamariz: "Partió sin sufrir, sonriendo y en paz"

Juan Tamariz, considerado una de las grandes figuras de la magia y la cartomagia en España, falleció este martes 18 de agosto a los 83 años en Madrid.

Su familia confirmó que la muerte se dio en la madrugada por causas naturales. El ilusionista estuvo acompañado por sus hijos en sus últimos momentos y, de acuerdo con el mensaje compartido por sus allegados, partió “sin sufrir, sonriendo y en paz”.

Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón, su nombre completo, también fue maestro y referente de varias generaciones de ilusionistas, gracias tanto a sus espectáculos como a sus libros y contribuciones teóricas al estudio de la magia.

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El interés de Tamariz por el ilusionismo apareció cuando apenas tenía cuatro o cinco años. Según el mago en una entrevista con EL PAÍS, cuando era niño, quedó impresionado después de ver a un mago actuar en un teatro de Madrid. Más adelante recibió una caja de magia como regalo de Reyes Magos y comenzó a practicar sus primeros trucos con familiares y amigos.

A los 18 años ingresó a la Sociedad Española de Ilusionismo, después de haber intentado hacerlo dos años antes. Para entonces, la magia ya ocupaba un lugar central en su vida. Aunque comenzó a estudiar Física y también mostró interés por el cine, finalmente decidió dedicar gran parte de su trayectoria profesional al ilusionismo.

En 1973 consiguió uno de sus mayores reconocimientos al ganar el Premio Mundial de Cartomagia durante el Congreso Mundial de Magia, celebrado en París.

Su popularidad creció considerablemente entre el público español gracias a sus apariciones en televisión. Uno de los programas más importantes de su carrera fue Un, dos, tres... responda otra vez, donde apareció inicialmente como Don Estrecho, integrante de Los Tacañones. Su particular combinación de magia, humor y espontaneidad lo convirtió con el tiempo en uno de los ilusionistas más reconocidos de España.

Juan Tamariz también dejó huella en Colombia, donde participó en diferentes ediciones del Festival Internacional del Humor de Caracol Televisión, creado por Alfonso Lizarazo, quien falleció el pasado 4 de agosto en Barranquilla.

Durante décadas, Tamariz mantuvo una estrecha relación con los escenarios y con el público. Para él, abandonar la magia no era una decisión sencilla, precisamente porque la consideraba una verdadera pasión. “Jubilarte de tu pasión es muy difícil; hay un fuego por dentro que te quema. Seguiré hasta que el cuerpo aguante”, había afirmado en una entrevista con EL PAÍS.

Su trayectoria deja así el recuerdo de un artista que convirtió la magia en una forma de vida y que logró cautivar a varias generaciones con sus cartas, su humor y su inconfundible manera de conectar con el público.